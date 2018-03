2,3 Millionen Euro Abfindung – Kritik an Bahn

Anzeige

Harsche Kritik übte der Bahnexperte der Grünen-Fraktion im Bundestag, Matthias Gastel: „Es ist kein Wunder, dass die Kritik an Politikern und Managern immer heftiger wird, wenn solche irrwitzigen Summen als Abfindungen gezahlt werden.“ Der Konzern habe die Probleme bei Pünktlichkeit, Gütersparte oder Verschuldung nicht im Griff, werfe aber dem Ex-Chef 2,3 Millionen Euro für 30 Tage hinterher. „Das sind mehr als 75 000 Euro pro Tag – etwa das 30-fache dessen, was eine Pflegekraft pro Monat verdient“, so Gastel. Er verlangte von der Bundesregierung umfassende Aufklärung. Unter anderem müsse geklärt werden, wie sich Regierungsmitglieder im Aufsichtsrat bei der Entscheidung über die Zahlung verhalten haben.

Streit um Verlängerung

Grube war seit 2009 Vorstandschef des bundeseigenen Konzerns. Er hatte die Führung nach der Affäre um massenhafte Ausspähung von Mitarbeiter-E-Mails unter seinem Vorgänger Hartmut Mehdorn übernommen. Ende Januar 2017 warf er im Streit um seine Vertragsverlängerung hin. Eigentlich wäre sein Vertrag bis Ende 2017 gelaufen und sollte um drei Jahre bis Ende 2020 verlängert werden. Der Aufsichtsrat hatte Grube dann aber nur zwei Jahre angeboten. Nach seinem Abgang übernahm der bisherige Finanz-Chef Richard Lutz den Führungsposten. dpa

