2,4 Milliarden Euro aus Frankfurt für den Bund

Frankfurt.Gute Nachrichten für das Finanzministerium: Die Bundesbank in Frankfurt überweist mehr Geld nach Berlin. Vor allem die höheren Einlagen der Banken, für die die Institute zudem noch einen „Strafzins“ von 0,4 Prozent zahlen müssen, haben der Bundesbank 2018 einen deutlichen Anstieg des Gewinns um eine halbe Milliarde auf 2,5 Milliarden Euro beschert. 100 Millionen Euro davon steckt sie in ihre Rücklagen für Pensionen, 2,4 Milliarden Euro hat sie an den Bundesfinanzminister überwiesen, der das Geld für den Bundeshaushalt verwendet. „Ausschlaggebend für den Gewinn sind die höheren Zinserträge aufgrund der Negativverzinsung der gestiegenen Einlagen“, sagte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann (Bild) bei der Vorlage der Bilanz. Den höchsten Gewinn hatte die Bundesbank mit 11,2 Milliarden Euro 2001 verbucht.

Weidmanns Vertrag will das Bundeskabinett ab 1. Mai für eine zweite Amtszeit um weitere acht Jahre verlängern. Die Zustimmung des Bundesbank-Vorstandes und die Verlängerung der Amtszeit des 50-jährigen Ökonomen gelten als Formsache. „Ich freue mich über die erneute Berufung. Ich bin gerne Bundesbank-Präsident“, sagt Weidmann. Er könne damit auch weiter als Mitglied des Rates bei geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) mitwirken. Nicht abgeschrieben hat er allerdings auch die Option, neuer EZB-Präsident zu werden.

Ende Oktober scheidet der derzeitige EZB-Präsident Mario Draghi aus. Allerdings favorisiert die Bundesregierung die Wahl des CSU-Europa-Parlamentariers Manfred Weber zum neuen Präsidenten der EU-Kommission nach der Europa-Wahl Ende Mai. Sie hat sich deshalb nicht für Weidmann als Draghi-Nachfolger stark gemacht.

Wachstumsdelle hält an

Egal, wer künftig die EZB führt – für den 50-Jährigen steht fest, dass die Niedrigzinsphase in Euroland noch länger anhält – mit einem Leitzins von null und dem seit 2014 negativen Einlagezins von zunächst minus 0,1 Prozent und seit März 2016 sogar minus 0,4 Prozent. Offiziell will die EZB die Zinsen „mindestens über den Sommer 2019“ hinaus auf dem aktuellen Niveau belassen. Volkswirte rechnen aber erst 2020 mit einem ersten Zinsschritt.

Weidmann weist auf die weiter bestehenden Unsicherheiten durch Brexit und Handelskonflikt hin und auch auf die Abschwächung des Wirtschaftswachstums in Deutschland in diesem Jahr auf einen Wert von nur noch einem Prozent. „Vieles spricht dafür, dass sich die Wachstumsdelle des vergangenen Jahres bis ins laufende Jahr erstreckt.“ Mit einem Konjunktureinbruch rechnet Weidmann aber nicht. (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019