28 Milliarden Euro versehentlich überwiesen

Anzeige

Frankfurt.Für wenige Minuten waren 28 Milliarden Euro einfach weg. Und das bei der Deutschen Bank, dem größten deutschen und global tätigen Geldinstitut. Zu all den Personalquerelen im Top-Management, dem Wechsel an der Spitze und dem Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern bringt die Finanzagentur Bloomberg einen Vorgang ans Licht, der in der deutschen Finanzszene beispiellos sein dürfte.

Irrtümlich überwiesen Mitarbeiter der Bank kurz vor Ostern im Handel mit Terminpapieren 28 Milliarden Euro auf ein eigenes Konto des Geldinstituts bei der Terminbörse Eurex und nicht an einen Kunden. Ursprünglich sollte eine weit geringere Summe auf das Konto des Kunden fließen, deren Höhe ein Unternehmenssprecher aber nicht nennen wollte.

Der Fehler sei aber innerhalb von Minuten bemerkt und behoben worden, sagt ein Sprecher der Deutschen Bank. Er spricht von einem „operationalen“ Fehler. Einen Verlust hat der Vorgang angeblich nicht verursacht. Es seien Schritte eingeleitet worden, damit sich eine solche Panne nicht wiederhole.