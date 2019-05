30 Millionen für Vapiano

Köln/Mannheim/Heidelberg.Die angeschlagene Kölner Restaurantkette Vapiano, die auch Filialen in Mannheim und Heidelberg betreibt, erhält die dringend benötigte Finanzspritze. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben die verbindlichen Kreditzusagen im Gesamtvolumen von rund 30 Millionen Euro erhalten. Das Geld komme von den finanzierenden Banken und den Großaktionären, teilte Vapiano mit.

Bis zuletzt war offen, ob der seit kurzem amtierende Firmenchef Cornelius Everke eine Finanzspritze von insgesamt 40 Millionen Euro bekommt. Deshalb war der Jahresabschluss zweimal verschoben worden. Er soll nun am 18. Juni 2019 veröffentlicht werden. Everke will die Firma samt Menükarte verschlanken und Abläufe effizienter machen.

Filialen in 33 Ländern

Nach den verbindlichen Kreditzusagen erklärte Everke, „mit dem erfolgreichen Abschluss der Refinanzierungsverhandlungen haben wir nun die Weichen für die weitere Umsetzung unserer neuen Strategie gelegt und können unseren Blick wieder nach vorne richten.“ Ziel sei, „Vapiano zurück auf einen profitablen Wachstumspfad zu bringen und unsere Marke wieder erfolgreich bei unseren Gästen zu positionieren“.

Vapiano steckt in den roten Zahlen. 2017 machte die Firma einen Verlust von rund 30 Millionen Euro. Der Umsatz lag bei 370 Millionen Euro. Mit Geld aus dem Börsengang 2017 setzte Vapiano auf Expansion, im vergangenen Jahr kamen mehr als 30 neue Restaurants hinzu. In 33 Staaten ist Vapiano inzwischen präsent mit 231 Restaurants, die meisten davon in Deutschland. dpa

