3,6 Millionen Euro im Schnitt

Ärger über Pensionen

Allerdings geht die Schere zwischen den Gehältern der Top-Manager und der Beschäftigten (gemessen an den durchschnittlichen Aufwendungen pro Kopf) weiter auseinander. „Die Vorstände der Dax-30-Unternehmen haben 2017 das 52-Fache ihrer Mitarbeiter verdient. Im Jahr zuvor war es das 50-Fache“, sagte Gunther Friedl von der TU München, der die Studie mit der DSW erarbeitet hat. Am krassesten ist es bei VW: Dort verdient ein Vorstand 88 Mal so viel wie ein Mitarbeiter.

Ein Ärgernis sind für die DSW, so Tüngler, die „oft allzu auskömmlichen Pensionsregelungen für Vorstände. Zudem mangele es da an Transparenz. „Grundsätzlich sollen und müssen die Vorstände ihre Altersvorsorge selbst organisieren.“ Die einseitige Belastung der Unternehmen durch intransparente und umfangreiche Pensionszusagen gehöre nicht in das Repertoire moderner Vergütungssysteme. Im Gegensatz zu „normalen“ Beschäftigten zahlen die Vorstände in der Regel keinen Cent für ihre Altersvorsorge.

Nach Berechnungen der DSW kann sich Daimler-Chef Dieter Zetsche über eine jährliche Pension von knapp 2,8 Millionen Euro freuen – bei einem Ruhestandsalter von 60 Jahren. BASF-Chef Kurt Bock kommt beim selben Rentenalter auf fast 1,2 Millionen Euro. Ähnlich ist es bei Bernd Scheifele von Heidelberg Cement. Er muss allerdings bis 62 arbeiten. Dagegen sind es bei SAP-Chef McDermott nur 90 000 Euro pro Jahr beim Eintrittsalter von 65 Jahren.

