44 Milliarden Euro fließen in Zukunftstechnologien

Wolfsburg.Volkswagen setzt noch entschlossener auf E-Autos als bisher: Der Autobauer stockt seine Investitionen in Elektromobilität, autonomes Fahren und Digitalisierung in den kommenden fünf Jahren auf knapp 44 Milliarden Euro auf. Dies entspreche rund einem Drittel der Gesamtausgaben im Planungszeitraum 2019 bis 2023, sagte Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch gestern nach Beratungen der VW-Kontrolleure. Für die bislang letzte Fünf-Jahres-Periode hatte die Summe noch 34 Milliarden Euro betragen.

„Wir machen Tempo bei den Zukunftstechnologien und beim notwendigen Umbau unserer Werke“, betonte Konzernchef Herbert Diess. 30 der 44 Milliarden Euro für Zukunftstechnologien seien für die Elektromobilität bestimmt. Die Abgas-Affäre und die Krise des Dieselmotors machen Investitionen für VW allerdings zu einem Kraftakt. Allein die Beilegung der Abgasaffäre hat den Konzern bisher gut 27 Milliarden Euro gekostet.

Diess räumte zudem ein, dass die Ertragskraft im Automobilgeschäft mit dem Wandel vom Verbrennungsmotor zum E-Auto zunächst abnehme. Jüngst hatte der Konzernchef davor gewarnt, dass die E-Strategie teurer werden könnte als geplant. Man habe sich das Ziel gesetzt, das Innovationstempo zu erhöhen, sagte Diess. Geprüft werde auch die Beteiligung an einer Batteriezellfertigung. Diese Prüfung sei jetzt „sehr viel konkreter“.

Partnerschaft mit Ford

In der im Sommer bekanntgewordenen geplanten Partnerschaft mit Ford bei den leichten Nutzfahrzeugen sieht Diess etwa eine Chance, den Pickup Amarok „profitabel“ fortzuführen. Weitere Kooperationsfelder seien identifiziert. Zum Jahresende wolle man den „Kern der Partnerschaft in trockene Tücher“ bekommen. Eine Kapitalbeteiligung oder komplette Fusion sei „nie Ziel der Gespräche“ gewesen.

Ab Ende 2019 will VW die Produktion von E-Autos hochfahren – dann rollt das erste rein elektrische Modell der ID-Familie in Zwickau vom Band. Bis 2025 wollen die Marken des Autobauers 50 neue vollelektrische Modelle an den Start bringen. Künftig sollen auch in Hannover und Emden E-Autos gebaut werden. Der Passat soll dann statt in Emden in Tschechien gebaut werden. Auch will VW einen E-Kleinwagen für unter 20 000 Euro entwickeln. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018