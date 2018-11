472 Euro für Geschenke

Laut dem Handel sind viele Kunden derzeit in besonderer Kauflaune. © dpa

Berlin.Spielzeug, Bücher, Schmuck und Gutscheine: Auch in diesem Jahr geben Kunden Milliarden für Weihnachtsgeschenke aus. Trotz spätsommerlicher Temperaturen hat für den Handel die wichtigste Zeit schon begonnen, im November und Dezember gibt es den höchsten Umsatz des Jahres. „Wir knacken erstmals die 100 Milliarden-Euro-Schwelle“, kündigte der Handelsverband Deutschland (HDE) an. Zwei Prozent Wachstum kommen demnach wohl zusammen.

Im Schnitt 472 Euro, knapp 7 Euro mehr als letztes Jahr, will jeder Kunde nach einer HDE-Umfrage für Festtagsgeschenke ausgeben. Andere Umfragen kommen teilweise auf deutlich geringere Summen. Die Umfrage des Verbands zeigt: Seit 2014 werden die Weihnachtsgeschenke nur noch geringfügig größer. Insbesondere wird berücksichtigt, dass die Preise gestiegen sind.

Jeder Zweite will in diesem Jahr Gutscheine unter den Weihnachtsbaum legen – sie bleiben damit das beliebteste Geschenk. Es folgen Kosmetik, Bücher, Konzert- und Theaterkarten sowie Schmuck. Noch rund jeder Dritte will Spielzeug, Kleidung und Bares verschenken. dpa

