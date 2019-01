50 000 Metaller wählen mehr Freizeit statt Geld

Stuttgart.„Wir haben einen Lebensnerv der Arbeitswelt getroffen“, sagt Roman Zitzelsberger. Der Landeschef der IG Metall Baden-Württemberg meint den vor knapp einem Jahr ausgehandelten Tarifabschluss, der erstmals eine Wahlmöglichkeit zwischen mehr Freizeit oder mehr Geld bietet. Gut 50 000 Beschäftigte haben sich allein im Südwesten für acht zusätzliche freie Tage entschieden und dafür auf 27,5 Prozent eines Monatslohns verzichtet.

„In den sauren Apfel gebissen“

„Das hat einen unheimlichen Stellenwert“, berichtet Zitzelsberger, der den Pilotabschluss mit ausgehandelt hat. Er soll besonders belasteten Berufsgruppen zugutekommen: Schichtarbeitern, Eltern junger Kinder und Beschäftigten, die Angehörige pflegen. Besonders groß ist das Interesse an freien Tagen bei Schichtarbeitern: 38 000 Metaller, nach Zitzelsbergers Schätzung jeder vierte Beschäftigte aus dieser Gruppe, hätten sich dafür entschieden. Rund 90 Prozent der Anträge seien genehmigt worden.

Mit Verweis auf die Betreuung von Kindern hätten 10 000 Mitarbeiter die Verkürzung beantragt, für die Pflege eines Angehörigen weitere rund 2500. In beiden Gruppen seien alle Wünsche erfüllt worden. Zitzelsberger lobt sogar die Arbeitgeber, die nach anfänglichem Zögern sich an der Suche nach kreativen Lösungen beteiligt hätten. Die Betriebe, die sich total sperren, stuft der Gewerkschafter als Ausnahmen ein: „Der überwiegende Teil der Unternehmen sucht Lösungen.“ In der Realität gebe es Probleme, denn die ausfallenden Schichten müssten anderweitig besetzt werden.

Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall, Peer-Michael Dick, kritisierte, dass es in vielen Betrieben nicht gelungen sei, die zusätzlichen freien Tage zu kompensieren, wie es der Tarifvertrag vorsehe. „Nur, weil viele Unternehmen in den sauren Apfel gebissen haben, Anträge auch ohne entsprechenden Ausgleich zu genehmigen, um den Betriebsfrieden zu wahren, konnte das Gros der Anträge bewilligt werden“, betonte er. Und manche Betriebsräte hätten eben nicht konstruktiv an Lösungen gearbeitet, sondern gedroht, künftig Mehrarbeit zu erschweren.

Auf weniger Interesse bei den Gewerkschaftsmitgliedern stößt nach den Worten von Zitzelsberger dagegen die ebenfalls im letzten Jahr ausgehandelte verkürzte Vollzeit. Zwischen 1500 und 2000 Metaller hätten ihre Arbeitszeit vorübergehend auf 28 Stunden verkürzt, bilanziert der Landeschef.

2018 bezeichnet Zitzelsberger als „eines der erfolgreichsten Jahre in der Geschichte der IG Metall in Baden-Württemberg“. Die IG Metall hat in Baden-Württemberg nach aktuellem Stand mehr als 441 000 Mitglieder – gut 8100 mehr als Ende 2017. Die Zahl der neu aufgenommenen Mitglieder habe mit mehr als 35 800 ein Niveau erreicht, das man zuletzt in den 1960er-Jahren gehabt habe, sagt Zitzelsberger. Die IG Metall werde jünger sowie weiblicher. Und man fasse besser Fuß bei den Angestellten.

Vor neuer Kampagne

Im Südwesten startet die IG Metall in diesem Jahr eine neue Kampagne, die mehr Unternehmen in die Tarifbindung bringen soll. Es sei nicht einzusehen, dass bei gleicher Arbeit Beschäftigte in Betrieben ohne Tarifbindung bis zu 30 Prozent weniger verdienen. In gut 30 Betrieben kämpfe man aktuell um einen Tarifvertrag. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019