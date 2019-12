60 Flüge wegen Streik bei Germanwings gestrichen

Köln/Frankfurt.Wegen des Streiks der Kabinengewerkschaft Ufo sind am Montag rund 60 Flüge der Lufthansa-Gesellschaft Germanwings ausgefallen. Germanwings führt ihre Flüge für die Lufthansa-Billigtochter Eurowings aus. Stornierungen gab es in Köln/Bonn, Berlin (Tegel), Düsseldorf (Bild), München und weiteren Städten. Am größten deutschen Airport Frankfurt am Main wurden keine Flüge abgesagt. Im Frankfurter Winterflugplan seien keine Verbindungen von Germanwings vorgesehen, sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft Fraport. Der Streik soll drei Tage dauern, also einschließlich Neujahr. Insgesamt fallen wohl 180 Flüge aus. Die Airline betonte aber, dass die meisten Eurowings-Flieger – mehr als 1000 von 1200 geplanten – in dem Zeitraum abheben. Viele Passagiere seien umgebucht worden. dpa (Bild: dpa)

