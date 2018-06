60 Milliarden Verlust durch Schlafdefizit

Anzeige

Zunehmend erkennen Unternehmen, wie gesundheitsfördernd und leistungssteigernd sich gesunder Schlaf auf ihre Arbeitnehmer auswirkt. „Die Achtsamkeit für die Wahrung biologischer Rhythmen zwischen Aktivität und Anspannung einerseits sowie Entspannung, Pause und Schlaf andererseits ist sehr wichtig, damit die Mitarbeitenden ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit weiterhin erhalten“ , sagt Doris Hegtes, Betriebsärztin der Firma Roche Mannheim. Ergänzend fügt sie hinzu: „Unsere Mitarbeiter lernen im Rahmen von verhaltenstherapeutischen Gruppen den richtigen Umgang mit Schichtarbeit, um so wieder zu einem gesunden und erholsamen Schlaf zu kommen.“ Dies sei eine speziell für Schichtarbeitende empfohlene und finanzierte Maßnahme des Arbeitgebers.

Nach einer aktuellen Studie der Techniker Krankenkasse leiden 40 Prozent der Arbeitnehmer, die im Schicht-System arbeiten, an Schlafproblemen. Dabei wirken sich die einzelnen Schichten unterschiedlich auf die Dauer und Tiefe des Schlafs aus. Nach Nachtschichten ist die Schlafdauer am geringsten. Oftmals am längsten und erholsamsten ist der Schlaf nach Spätschichten, da diese dem natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus bei vielen Arbeitnehmern am ehesten entspricht. Zudem ist der vorwärts rotierende Wechsel von der Früh- zur Spät- und schließlich zur Nachtschicht gesünder als ein rückwärts rotierender Wechsel, der eine verkürzte Schlafdauer mit sich bringt.

Erhöhtes Unfallrisiko

Im Vergleich hierzu hat sich bei Personen, die ausschließlich Nachtschicht arbeiten, der gesamte Tag-Nacht-Rhythmus umgedreht. „Schlafmangel und Schlafstörungen erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen und psychische Störungen“, weiß der Leiter des Schlafzentrums des Pfalzklinikums Klingenmünster, Weeß.

Unausgeschlafene Mitarbeiter stellen zudem ein erhöhtes Risiko für Unfälle am Arbeitsplatz und im Straßenverkehr dar. So ist Tagesschläfrigkeit ein häufig beobachtetes Problem besonders bei Berufskraftfahrern. „Tagesschläfrigkeit bedeutet den zwanghaften Drang einzuschlafen, insbesondere in monotonen Situationen oder zu Zeiten, in denen die Leistungsfähigkeit normalerweise nicht besonders ausgeprägt ist“, erklärt Maritta Orth, Chefärztin der Abteilung für Pneumologie am Theresienkrankenhaus und St. Hedwig Klinik GmbH in Mannheim. Ergänzend fügt sie an, dass „Schlafstörungen respektive Tagesschläfrigkeit einen erheblichen Einfluss auf die Langzeitarbeitsunfähigkeit und den Krankenstand haben“.

