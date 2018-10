„90 Prozent Dieselfahrer ausgenommen“

Mannheim.Die große Koalition hat ihren langen Dieselstreit beigelegt und einen Kompromiss gefunden. Darin geht es um Umtauschprämien, Fahrverbote und Nachrüstung. Bei vielen Dieselfahrern haben die Beschlüsse aber mehr für Verunsicherung denn für Klarheit gesorgt. Die Leser dieser Zeitung hatten am Mittwoch Gelegenheit, Rechtsanwalt Tibor Wettstein (kleines Bild oben) und Kfz-Gutachter Daniel Grimbs (kleines Bild unten) zum Thema Diesel zu befragen. Hier wichtige Fragen und Antworten aus der Aktion:

Welche technischen Nachrüstverfahren gibt es?

Es gibt sowohl eine Hardware- als auch ein Software-Lösung. Bei der Hardware-Lösung wird ein zusätzlicher SCR-Katalysator (Abgasreinigungssystem) eingebaut. Jedoch gibt es noch kein Abgasreinigungssystem, welches auf dem Markt zugelassen ist – Branchenexperten rechnen allerdings erst Mitte kommenden Jahres mit nennenswerten Stückzahlen bei den Umrüstungssätzen.

Welche Dieselfahrzeuge können unbedenklich gekauft werden?

Dieselfahrzeuge der Euro-6d Temp bzw. Euro-6d können nach heutigem Stand unbedenklich gekauft werden, denn diese haben alle Tests bestanden und sind unter Realbedingungen getestet worden. Dieselfahrzeuge mit Euro-6a-c werden mittelfristig die Werte nicht halten können.

Für welche Fahrzeuge gilt das Fahrverbot in Städten?

Grundsätzlich gilt das Fahrverbot in Stuttgart und Frankfurt vorerst nur für Dieselfahrzeuge mit Euro-4 oder älter und Benziner mit Euro-1 bzw. 2 (Erstzulassung vor 2001). Ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge mit Euro-5 wird frühsten im September 2019 in Kraft treten. Sind nur einzelne Strecken wie zum Beispiel in Hamburg gesperrt, gilt die Sperrung für alle Dieselfahrzeuge, ausgenommen mit Euro-6.

Ist Mannheim von den Fahrverboten betroffen?

In Mannheim ist derzeit noch kein Fahrverbot geplant, allerdings sind die Stickstoffdioxidwerte der Innenstadt leicht erhöht, so dass auch hier die Möglichkeit besteht.

Unter welchen Voraus- setzungen kann ich meinen Diesel nachrüsten?

Dieselfahrzeuge mit Euro-5 können mit einem zusätzlichem Abgasreinigungssystem (SCR-Katalysatoren) nachgerüstet werden, sofern dies aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll ist. Für Dieselfahrzeuge mit Euro-4 oder älter ist dies nach Angaben der Hersteller nicht möglich. Hier sollte eine Umtauschprämie in Betracht gezogen werden.

Wer trägt die Kosten für die Nachrüstung?

Wer die Kosten der Nachrüstung übernimmt, ist im Detail noch nicht geklärt. Der Bund erwartet aber, dass vom jeweiligen Autobauer die Kosten für die Nachrüstung und den Einbau übernommen werden. Die Automobilhersteller haben sich dazu noch nicht geäußert.

Ist ein Neuwagenkauf nach dem Softwareupdate notwendig?

Es hängt vom jeweiligen Fahrzeug und Einzelfall ab, ob man sein Auto verkaufen sollte oder nicht. Die Zulassungszahlen der Diesel werden aktuell immer weniger, und auch die Preise der Dieselfahrzeuge fallen.

Ich fahre einen Mercedes-Benz C-220 Diesel, Euro-5, EZ 2011 mit circa 98 000 km. Wie hoch wäre die Umtauschprämie?

Die Höhe der Prämie hängt vom jeweiligen Automobilhersteller ab und ist je nach Modell und Variante unterschiedlich. Grundsätzlich kann aber gesagt werden, je größer und besser das Fahrzeug, desto höher fällt auch die Prämie aus.

Ich wohne in Mannheim und würde gerne meine Mercedes-Benz B-Klasse Euro-5 mit der Prämie umtauschen, ist dies möglich?

Nein. Die Prämie für den Umtausch gilt nur, wenn die betroffene Person in einer Stadt mit Fahrverbot gemeldet ist oder dort arbeitet. Daher bleiben Sie wie auch circa 90 Prozent der Dieselfahrer vom Kompromiss der Bundesregierung ausgenommen.

Ich fahre einen Audi A6 CDI Quattro, EZ 2013, Euro-5. Da mein Sohn damit täglich nach Darmstadt an die Uni fährt, würden wir den Wagen gerne verkaufen. Mit welchem Wert-verlust müssen wir denn dann rechnen und wer entschädigt diesen?

Die Höhe des Wertverlusts kann nicht genau ermittelt werden, drastische Prognosen gehen aber in Zukunft von sieben bis zwölf Prozent mehr Wertverlust aus als bisher, eine Entschädigung der Differenz gibt es allerdings nicht. Das Bundesverwaltungsgericht erklärte hierzu, dass Verbraucher einen möglichen Wertverlust für das Wohl der Allgemeinheit in Kauf nehmen müssen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.10.2018