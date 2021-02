„90 Prozent laufen reibungslos“

Mannheim/Karlsruhe.Geothermie hat ein umstrittenes Image – zu unrecht, finden Wissenschaftler des Landesforschungszentrums Geothermie in Karlsruhe.

Herr Schilling, Frau Müller, ist Geothermie gefährlich?

Frank Schilling: Wenn man die Projekte vernünftig plant und betreibt, würde ich ganz klar sagen: nein. Allerdings muss man dazu sagen, dass es keine Energieversorgung ohne Nebenwirkungen gibt.

Wie meinen Sie das?

Schilling: Schauen Sie sich etwa die Kohle an, die dabei am schlechtesten abschneidet: Sie verursacht hohe Umweltschäden und fordert viele Menschenleben, sowohl bei der Förderung als etwa auch durch den Feinstaub-Ausstoß. Wind-, Wasser- und Solarkraft haben durch die Anlagenproduktion und Unfälle ebenfalls negative Nebenwirkungen. Im Vergleich dazu sind die der Geothermie relativ gering, darum halte ich sie für akzeptabel.

Was verstehen Sie unter gering?

Schilling: Vielleicht gibt es hier und da mal Geräusche oder der Boden wackelt spürbar, vergleichbar mit einer vorbeifahrenden Straßenbahn. In der Regel haben wir in Europa aber nicht mal einen Riss in einer Tapete. Parkunfälle verursachen oft höhere Gebäudeschäden – und auch durch Straßenbau- oder andere Bauprojekte entstehen solche.

Wie viele Tiefe-Geothermie- Anlagen gibt es in Deutschland und wie viele davon laufen problemlos?

Birgit Müller: Der Bundesverband Geothermie hat im vergangenen Jahr 38 Anlagen gezählt. Bei Landau gab es Probleme mit der Bohrung und an wenigen Standorten war Seismizität spürbar. Mehr als 90 Prozent laufen aber reibungslos.

Worauf muss bei neuen Projekten geachtet werden?

Schilling: Als Faustregel lässt sich festhalten, dass man nicht zu tief – nämlich ins feste, wenig durchlässige Grundgebirge – gehen, sondern besser durchlässige Erdschichten darüber nutzen sollte. Denn der Untergrund dient ja als Wärmetauscher. Je weniger Druck Sie erzeugen müssen, um das abgekühlte Wasser wieder in die Schicht zu pumpen, aus der es entnommen wurde, desto geringer ist das Risiko, dass etwas passiert.

Müller: Darüber hinaus gibt es drei Kriterien, die man einhalten sollte: Umfangreiche Vorerkundungen durchführen, ein gutes Überwachungssystem mit Reaktionsschema aufbauen und den Betrieb den aktuellen Verhältnissen im Untergrund anpassen.

