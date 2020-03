96 Proben in drei Stunden

Basel.Großer Fortschritt in der Diagnose des Coronavirus: Der Schweizer Chemiekonzern Roche hat eine Notfallzulassung für den Cobas SARS-CoV-2-Test erhalten. Dies teilte das Unternehmen am Freitag mit. Damit ist der Test für zwei hauseigene Diagnostiksysteme von Roche auf allen Märkten, die eine CE-Kennzeichnung akzeptieren, erhältlich.

Diese Systeme liefern laut Roche innerhalb von drei Stunden ein Ergebnis. Zudem können größere Mengen an Proben getestet werden: Bis zu 96 Ergebnisse in etwa drei Stunden seien dadurch möglich – in 24 Stunden entspreche das zwischen 1400 und 4120 Ergebnissen.

Der Test diene dem qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2, dem Virus, das die Covid-19 Krankheit verursacht. Die Instrumente werden in der Schweiz hergestellt, die Tests größtenteils in den USA. Hier hat auch die US-Gesundheitsbehörde FDA dem Test eine Notfallzulassung erteilt. Das bedeutet, dass die Tests nur im Rahmen der Prüfung auf und für die Diagnose des SARS-CoV-2-Virus genutzt werden dürfen. Die Zulassung gilt solange, bis die Behörden keinen Notfall mehr sehen.

Wie eine Sprecherin des Konzerns, der auch in Mannheim einen Standort hat, sagte, werde der Test auch in der Rhein-Neckar-Region verfügbar sein. „Die Labore verfügen über ein ausgeprägtes Netzwerk, welches den Transfer von Proben innerhalb eines Tages innerhalb Deutschlands ermöglicht.“ jeb

