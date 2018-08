Ärgerliche Niedrigzinsen

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann zeigt Verständnis. Den Sparern mag das ein Trost sein – an den fehlenden und mangelnden Erträgen des Geldes, das sie Banken anvertraut, in Fonds, Anleihen, Aktien und Lebensversicherungen gesteckt haben, wird es nichts ändern. Die Zinsen bleiben noch auf längere Zeit im Keller. Vor Mitte 2019 wird die Europäische Zentralbank (EZB) kaum an eine Erhöhung denken. Und wenn, dann auch nur in kleinen Schritten.

Auch die Aussicht für den Aktienmarkt ist derzeit gedämpft: US-Präsident Donald Trump und die von ihm angezettelten Handelskonflikte, Türkei, Iran, ein möglicherweise steigender Ölpreis sind nur ein paar Stichwörter. Unter dem Strich dürfte die reale Rendite der Geldvermögen in diesem Jahr kaum die Marke von Null überwinden.

Freilich: Jede Medaille hat zwei Seiten. Für Kreditnehmer – und das sind viele Sparer auch – sind die Zeiten sehr gut. Baugeld kostet weniger als zwei Prozent, auch der Autokredit ist erschwinglich. Und wer Aktien besitzt, sollte nicht zu laut klagen. Zumindest in den vergangenen Jahren sind die Kurse im Schnitt deutlich gestiegen. Außerdem muss jeder Sparer und Anleger wissen: Es gibt kein Recht auf und keine Garantie für steigende Renditen. Und an der Börse zeigen die Kurse nicht immer nur nach oben. So gesehen ist die negative Rendite, die die Bundesbank jetzt vorrechnet, ärgerlich. Aber sie bleibt hoffentlich nur eine Momentaufnahme.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018