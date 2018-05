Ökobank auf der Spitzenposition

Anzeige

Sie werde einen Nachhaltigkeitsbericht voraussichtlich im Juni veröffentlichen, erklärt die Sparkasse allerdings auf Nachfrage. Zudem sei etwa über das Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalens „gesetzlich verankert, dass Gewinnerzielung nicht Hauptzweck einer Sparkasse ist“. Sozial engagiere man sich auch: Allein im vergangenen Jahr seien mehr als 1700 Projekte, Initiativen und Vereine in Köln und Bonn mit insgesamt 13 Millionen Euro gefördert worden.

Öffentliche Daten

Die Ranglisten-Macher prüfen nur veröffentlichte Richtlinien der Geldhäuser. Genau das kreidet zum Beispiel die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) an. „Diese Methodik bildet aus unserer Sicht das Nachhaltigkeitsengagement der LBBW nicht angemessen ab“, teilt das Institut mit. In Ranglisten anderer Organisation würden auch interne Regelungen berücksichtigt. Hier schneide die LBBW „überdurchschnittlich“ ab. Die Commerzbank will sich zu den Ergebnissen nicht äußern.

Hinterlegt sind alle Daten auf der Internetseite von Fair Finance, wo sich nach der eigenen Bank oder nach Themen wie „Menschenrechte“, „Rüstung“, „Entlohnung & Boni“ suchen lässt. „Verbraucher kaufen im Bioladen, fahren umweltfreundlich mit dem Rad zur Arbeit, beziehen Ökostrom. Mittlerweile wollen viele auch wissen, wie öko und sozial die eigene Bank ist“, sagt Annabel Oelmann, Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen. Nur gebe es dafür bisher keine Mindeststandards. Die Rangliste soll Orientierung bieten. Das Problem: „Bisher wechseln die Deutschen schneller ihre Ehepartner als ihre Bank“, sagt der Münchener Ökonom Rolf Häßler, der das NKI-Institut für nachhaltige Kapitalanlagen leitet. Noch immer gebe es die Furcht, dass das Geld bei einer ehtischen Bank nicht sicher sei. Doch das Gegenteil sei der Fall: „Die GLS-Bank hat die Finanzkrise zum Beispiel besser überstanden als manche Großbank.“ (mit gbr/jung)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.05.2018