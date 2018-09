Ökonomen warnen vor Rezession

Berlin.Die weltweiten Handelskonflikte könnten nach Ansicht führender Ökonomen erhebliche Auswirkungen auf die exportstarke und erfolgsverwöhnte deutsche Wirtschaft haben. Zwar seien Deutschland und Europa von den Handelsstreitigkeiten, die von den USA ausgingen, bisher weitgehend verschont geblieben. In ihrem Herbstgutachten warnen die Wirtschaftsforschungsinstitute aber zugleich: „Eine Eskalation des Handelskonflikts, die zu erheblichen Zollerhöhungen der USA auf breiter Front führt, dürfte in Deutschland und in Europa eine schwere Rezession auslösen.“ Gegenmaßnahmen der EU wiederum dürften einen Konjunktureinbruch in der EU abmildern und in den USA eine schwere Rezession auslösen, heißt es in dem Gutachten, das heute in Berlin vorgestellt wird.

Aufschwung verliert an Kraft

Die Forschungsinstitute schrauben die Konjunkturprognosen für Deutschland nach unten. Der seit Jahren anhaltende Wirtschaftsaufschwung in Deutschland verliere an Fahrt. Für dieses Jahr wird nunmehr ein Wachstum von 1,7 Prozent erwartet, im nächsten Jahr ein Plus von 1,9 Prozent. In ihrem Frühjahrsgutachten hatten die Forscher noch mit Zuwächsen von 2,2 Prozent für das laufende Jahr und 2,0 Prozent für 2019 gerechnet. Gründe für das erwartete geringere Wachstum seien zum einen schwächere Exporte. Das weltwirtschaftliche Klima werde rauer, heißt es. Zum anderen machten sich zunehmend Engpässe etwa bei Arbeitskräften bemerkbar. Die Wirtschaft beklagt seit Langem einen Fachkräftemangel. Der Beschäftigungsaufbau in Deutschland schwäche sich allmählich ab. dpa

