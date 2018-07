Über den Wolken im Internet

Anzeige

Düsseldorf.Was für ein ungewohntes Gefühl: Das Handy ausschalten, sich für ein paar Stunden von der Welt abkapseln, für niemanden erreichbar sein. In den vergangenen Jahren war das gefühlt nur noch im Flugzeug möglich. Selbst Geschäftsleute oder Manager dürften diese erzwungene Pause frei von Mails und Anrufen heimlich genossen haben. Dabei verschwindet zunehmend auch dieser letzte Hort der Unerreichbarkeit. Schon lange ist es technisch möglich, über Satellit hoch oben in der Luft im Internet zu surfen. Weil die Technik immer ausgeklügelter wird, sprechen Experten schon von einer „Goldgrube“ für die Luftfahrtunternehmen.

„Breitband-Internet an Bord von innereuropäischen Flugzeugen verspricht der Branche einen Riesen-Reibach“, sagt der Luftfahrtjournalist Andreas Spaeth. Die London School of Economics gehe davon aus, dass bis 2035 weltweite Umsätze in Höhe von rund 115 Milliarden Euro erzielt werden können. 26 Milliarden entfielen auf Extra-Einnahmen der Fluggesellschaften. Zwar ist Internet im Flugzeug schon lange möglich und in den USA weit verbreitet. In Europa bleiben viele Fluggesellschaften skeptisch. Das liegt an der eingesetzten Technik, bei der die Daten über Satelliten an Empfänger am Flugzeug übermittelt werden.

Lufthansa gehört zu den Vorreitern

Zu teuer sei das und die Internet-Geschwindigkeit oft „unzureichend“, heißt es etwa beim Billigflieger Ryan-air. Auch die zu Thomas Cook gehörende deutsche Fluggesellschaft Condor plant derzeit kein entsprechendes WLAN-Angebot in ihren Maschinen. Aufgeschlossen dagegen ist die Lufthansa. Der Konzern und dessen Tochter Eurowings setzen bei Langstreckenflügen seit vielen Jahren auf das Internet. „Seit dem Frühjahr 2017 bietet Lufthansa auch auf ihren Deutschland- und Europa-Routen WLAN-Zugang an“, teilt eine Sprecherin mit.