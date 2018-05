Über Nacht freigestellt

Anzeige

Mannheim.Im Februar 2016 sorgte die Möbelhandelsgruppe XXXL für heftige Empörung in der Region, weil sie eines Morgens knapp 100 Mitarbeiter des Zentrallagers in Mannheim nicht mehr an ihre Arbeitsplätze ließ. Die Beschäftigten wurden mit sofortiger Wirkung freigestellt. Ihre Aufgaben sollten künftig zentral am Sitz der Gruppe in Würzburg erledigt werden. Als Grund für den Schritt gab das Unternehmen damals an, dass es massive Kundenbeschwerden über die Auftragssachbearbeitung in Mannheim gegeben habe.

Die Gewerkschaft Verdi sprach damals von einem „menschenverachtenden“ Verhalten und rief zum Boykott des Unternehmens auf, teilweise schickten Verbraucher ihre Kundenkarten an die Möbelgruppe zurück. Auch die Arbeitsgerichte beschäftigte das Vorgehen des Unternehmens. XXXL-Geschäftsführer Alois Kobler sagte einige Wochen später im Gespräch mit dieser Zeitung, es sei ein Fehler gewesen, die Beschäftigten so kurzfristig freizustellen. Mitte April 2016 einigten sich die Gruppe und der Betriebsrat auf einen Sozialplan und Interessenausgleich. Unter dem Strich wurde demnach rund 70 Mitarbeitern gekündigt. XXXL zahlte an die Betroffenen insgesamt 1,8 Millionen Euro an Abfindungen. tat