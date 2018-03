Überschuss steigt

Anzeige

Washington erwägt, zum Schutz der heimischen Wirtschaft hohe Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte zu erheben und Mengenbeschränkungen einzuführen. Die EU drohte daraufhin mit Strafzöllen auf Bourbon-Whiskey und Harley-Davidson-Motorräder. „Wir sind bereit, schnell und angemessen zu handeln, wenn unsere Exporte von US-Handelsbeschränkungen beeinträchtigt werden“, kündigte der Sprecher von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker an.

Die EU sei der Ansicht, dass der Welthandel frei und fair sein sollte. Größter Abnehmer deutscher Ausfuhren waren auch im vergangenen Jahr die Vereinigten Staaten, in die Waren „Made in Germany“ im Wert von 111,5 Milliarden Euro exportiert wurden. Es folgten unverändert Frankreich und China. Gemessen an den Ein- und Ausfuhren behauptete China seine Position als wichtigster Handelspartner Deutschlands. Mit der Volksrepublik wurden 2017 Waren im Wert von 186,6 Milliarden Euro ausgetauscht. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.02.2018