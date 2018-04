ABB baut Geschäft aus

Anzeige

Das zeige sich auch anhand der Zahlen, die sich in drei von vier Kernbereichen des Konzerns im Plus befinden. So konnte etwa die Division „Elektrifizierungsprodukte“ ein Auftragsplus von vier Prozent verzeichnen, der Umsatz stieg um zwei Prozent auf mehr als 1,3 Milliarden Euro. Das Geschäft wird vor allem durch die Wohnungsbaukonjunktur und den Ausbau der Elektromobilität angetrieben.

Vor allem mit Blick auf vernetzte Ladestationen sieht sich ABB gut gerüstet, so Krabe. Mit einem um drei Prozent gestiegenen Auftragsvolumen und einem Umsatzwachstum von elf Prozent auf 538 Millionen Euro entwickle sich auch die Division Robotik und Antrieb positiv.

Bei der Industrieautomation legte der Auftragseingang sogar um 27 Prozent zu, der Umsatz lag mit 653 Millionen Euro 16 Prozent höher als 2016. Das sei auch ein Grund, optimistisch auf das laufende Jahr zu blicken, sagte Krabe. „Hier sehen wir Impulse nach wie vor sehr stark aus den Bereichen Energiewende, aber auch aus dem Bereich Industrie 4.0“, betonte er.

Ausbleibende Großprojekte

Allerdings gibt es in der ABB-Bilanz 2017 auch einen bedeutenden Wermutstropfen. Mit Blick auf das Geschäft im klassischen Energienetz musste das Unternehmen einen Auftragsrückgang von 13 Prozent hinnehmen. Der Umsatz sank um 15 Prozent auf 733 Millionen Euro. Gründe für den Rückgang seien in erster Linie ausbleibende Großprojekte gewesen.

In der Rhein-Neckar-Region bleibe ABB ein starker Faktor, betonte ABB-Arbeitsdirektor Markus Ochsner. Von den insgesamt 10 500 Beschäftigten in Deutschland arbeiten alleine an den Standorten Mannheim, Heidelberg und Ladenburg etwa 4000 Menschen. Am Standort Mannheim seien im vergangenen Jahr etwa drei bis vier Prozent der Stellen sozialverträglich abgebaut worden. Aktuell seien in Mannheim etwa 2000 Menschen beschäftigt.

Bei ABB in Heidelberg arbeiten etwas mehr als 1300 Menschen und in Ladenburg sind mehr als 600 Frauen und Männer für das Unternehmen beschäftigt.

Dienstag, 10.04.2018