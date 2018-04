ABB baut Geschäft dank Elektromobilität aus

Anzeige

Mannheim.Im Deutschlandgeschäft des Elektrotechnikkonzerns ABB hat es im vergangenen Jahr keine großen Ausschläge nach oben oder nach unten gegeben. Zwar konnte das Unternehmen einen Auftragseingang von 3,20 Milliarden Euro verzeichnen und damit die Nachfrage von 2016 um drei Prozent übertreffen. Aber mit Blick auf den Umsatz blieb das Unternehmen mit 3,26 Milliarden stabil.

Gleichwohl zeigte sich Vorstandschef Hans-Georg Krabe gestern in Mannheim zufrieden. Dank aktueller gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Trends wie Digitalisierung, Energiewende oder Elektromobilität sei das Unternehmen mit seinen etwa 10 500 Mitarbeitern in Deutschland gut aufgestellt. Der Schweizer Konzern beschäftigt etwa 136 000 Mitarbeiter in 100 Ländern.

Gefragte Ladestationen

Das zeige sich auch anhand der Zahlen, die sich in drei von vier Kernbereichen des Konzerns im Plus befinden. So konnte etwa die Division „Elektrifizierungsprodukte“ ein Auftragsplus von vier Prozent verzeichnen, der Umsatz stieg um zwei Prozent auf mehr als 1,3 Milliarden Euro. Das Geschäft wird vor allem durch die Wohnungsbaukonjunktur und den Ausbau der Elektromobilität angetrieben.