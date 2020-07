ABB schließt Verkauf ab

Zürich/Mannheim.Der vom Industriekonzern ABB Ende 2018 angekündigte Verkauf der Stromnetzsparte an die japanische Hitachi ist wie geplant abgeschlossen worden. Die Nettoerlöse aus dem Verkauf in Höhe von 7,6 bis 7,8 Milliarden US-Dollar sollen wie angekündigt an die Aktionäre ausgeschüttet werden, wie das Unternehmen mitteilte.

Mit dem planmäßigen Abschluss des Verkaufs von 80,1 Prozent des Stromnetze-Geschäfts an Hitachi sei bei der Transformation zu einem dezentralisierten Technologieunternehmen ein wichtiger Meilenstein erreicht.

Die Transaktion, die den Gesamtwert der verkauften Sparte auf elf Milliarden US-Dollar fixierte, wurde Mitte Dezember 2018 angekündigt. ABB hatte davor unter Druck von Cevian und anderen wichtigen Aktionären lange mit dieser Entscheidung gerungen, diese letztlich aber als eigenständigen und zwingenden Schritt dargestellt.

Von den rund 8500 ABB-Beschäftigten in Deutschland – Sitz der Landesgesellschaft ist Mannheim – arbeiten etwa 3300 in der Metropolregion Rhein-Neckar. Rund 700 Mitarbeiter waren im Rahmen des Verkaufs zu Hitachi gewechselt. dpa/fas

