ABB setzt auf Roboter

Zürich/Mannheim.Der Elektrotechnikkonzern ABB ist im vergangenen Jahr auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Vor allem dank eines starken Roboter-Geschäfts kletterte der Umsatz 2018 um vier Prozent auf 27,7 Milliarden Dollar (rund 24 Milliarden Euro), wie der Schweizer Konzern gestern mitteilte. Auch in Zukunft dürfte das Roboter-Geschäft der wichtigste Wachstumsmotor bleiben. Hier rechnet ABB mit einem jährlichen Marktwachstum von sechs Prozent, doppelt so viel wie bei den anderen drei Geschäftsbereichen. Bei Robotern gelten die Schweizer weltweit als die Nummer zwei hinter der japanischen Fanuc.

Verkauf läuft nach Plan

Der Gewinn des Züricher Unternehmens hielt 2018 mit dem Umsatzwachstum nicht ganz Schritt. Unter dem Strich verdiente ABB 2,17 Milliarden Dollar, zwei Prozent weniger als vor Jahresfrist. Belastend wirkten unter anderem Kosten für die Stromnetzsparte. ABB hatte das Geschäft im Dezember für 9,1 Milliarden Dollar an die japanische Hitachi verkauft. Der Verkaufsprozess verlaufe nach Plan, hieß es nun. Vollzogen werden soll die Transaktion in der ersten Hälfte 2020. Hitachi will die Mitarbeiter nach bisherigen Aussagen übernehmen.

Massiv betroffen ist Mannheim, dort sitzt die deutsche Landesgesellschaft von ABB. Gut ein Drittel der etwa 2000 Arbeitsplätze sind der Stromnetzsparte zuzuordnen. Was das für die Niederlassung bedeutet, ist noch unklar. Der Konzern teilte gestern auf Anfrage mit, es sei noch zu früh, um Aussagen zur Zukunft einzelner Standorte zu machen. red

