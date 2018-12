„ABB-Standort Mannheim steht vor Riesen-Umbruch“

Zürich/Mannheim.Die seit Wochen kursierenden Spekulationen haben sich gestern bewahrheitet: Der Schweizer ABB-Konzern verkauft seinen Bereich Stromnetze an Hitachi und trennt sich damit von seiner volumenmäßig wichtigsten Sparte. Von der Transaktion sind auch in Mannheim knapp 700 der insgesamt etwa 2000 Arbeitsplätze betroffen.

Und auch die übrigen Beschäftigten müssen sich auf unruhige Zeiten einstellen, denn ABB kündigte außerdem an, ab 2020 die bisherigen Länder- und Regionalstrukturen aufzulösen. Stattdessen soll die volle operative Verantwortung für Produkte, Funktionen und lokale Geschäftstätigkeiten bei den vier Geschäftsbereichen liegen.

Cevian als treibende Kraft

Mannheim ist derzeit noch Sitz der deutschen ABB-Landesgesellschaft und übernimmt entsprechende Verwaltungsfunktionen. „Auf Länderebene bestehende Ressourcen werden die Geschäftsbereiche zusätzlich stärken“, sagte ein Konzernsprecher in Zürich über mögliche Auswirkungen lediglich. Mirko Geiger, Chef der IG Metall Heidelberg, der im Aufsichtsrat der deutschen ABB sitzt, äußerte sich klarer. „Dem Standort Mannheim steht ein Riesen-Umbruch bevor“, sagte er. „Die Aufgabe der Länder-Verantwortung bei ABB ist nicht in unserem Interesse und dürfte Mannheim schwächen.“

Noch mehr ärgert den Arbeitnehmervertreter allerdings, dass die Verkaufserlöse ausschließlich den Aktionären zugutekommen und nicht in die verbleibenden Geschäftsfelder investiert werden sollen. „Das hat mit Zukunftsvorsorge nichts zu tun“, bemängelt Geiger. „Es geht nur ums Geld“. ABB hatte zuvor angekündigt, dass die umgerechnet knapp sieben Milliarden Euro, die Hitachi zahlt, als Sonderdividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden könnten.

Als treibende Kraft hinter der Transaktion gilt der aktivistische ABB-Investor und Großaktionär Cevian, der sich gestern zufrieden über den Umbau des Konzerns zeigte. „Die angekündigten Maßnahmen sind die richtigen Schritte in der Entwicklung von ABB, sie stärken die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft“, erklärte Cevian-Co-Gründer Lars Förberg. „Wir unterstützen die von Verwaltungsrat und Management eingeschlagene strategische Richtung voll und ganz.“ Cevian hält auch ein großes Aktienpaket am Mannheimer Bilfinger-Konzern und gilt als Triebfeder hinter der vielfach kritisierten Trennung vom Baugeschäft, einst Kern von Bilfinger.

In der ABB-Stromnetzsparte (Power Grids) sind Produkte wie Transformatoren angesiedelt, mit deren Hilfe Strom von Kraftwerken verteilt werden kann. 2017 kam der Bereich weltweit mit rund 36 000 Mitarbeitern auf einen Umsatz von gut neun Milliarden Euro. In puncto Profitabilität hängt die Stromnetzsparte den anderen Bereichen aber hinterher. Großaktionäre wie Cevian fordern daher seit längerem eine Abspaltung. Konzernchef Ulrich Spießdorfer hatte das zunächst zurückgewiesen, lenkt aber nun doch ein. Auch Arbeitnehmervertreter meldeten bis heute immer wieder ihre Zweifel an. „Die Stromnetzsparte ist ein Gründungsteil der ABB und somit ein Herzstück“, sagte Geiger gestern erneut.

Große Probleme sieht er nun auch bei der Umsetzung des Vorhabens, denn die Geschäftsbereiche und Prozesse seien im Konzern mittlerweile so stark miteinander verzahnt, dass ein so großer Bereich nicht einfach herausgelöst werden könnte. Schon bis jetzt sei ABB viel zu oft und zu lange mit sich selbst beschäftigt. „Wir kriegen einfach keine Ruhe rein“, so Geiger. Die Schwierigkeiten bei der Abwicklung sieht man offenbar auch in der Geschäftsführung. Der Abschluss der Transaktion ist erst für das erste Halbjahr 2020 geplant, zudem bleibt ABB mindestens bis dahin mit knapp 20 Prozent an der Sparte beteiligt.

Hitachi will Jobs erhalten

Der Verkauf der Stromnetzsparte müsse für die betroffenen Mitarbeiter aber nicht unbedingt schlecht sein, sagte Geiger schließlich. Hitachis Interessen seien offenbar langfristig, daher komme man wahrscheinlich „in gute Hände“. Die Japaner sagten gestern zu, alle betroffenen Mitarbeiter „zu gleichen Konditionen“ übernehmen zu wollen. Nach der Abspaltung der Stromnetzsparte ist ABB noch in den Geschäftsbereichen Elektrifizierung, Industrieautomation, Robotik und Fertigungsautomation sowie Antriebstechnik vertreten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.12.2018