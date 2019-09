ABN Amro im Visier

Die niederländische Bank ABN Amro ist mehrheitlich in Staatsbesitz. © dpa

Amsterdam.Nach mehreren Fällen bei anderen europäischen Geldhäusern steuert jetzt auch die niederländische Großbank ABN Amro auf einen Geldwäsche-Skandal zu. Es liefen Ermittlungen zu möglichen Verstößen bei der Prüf- und Meldepflicht verdächtiger Transaktionen von Kunden, teilte die Ermittlungsbehörde am Donnerstag mit. Dabei gehe es um die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Die seit der Finanzkrise verstaatlichte Bank kündigte an, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. An der Börse lösten die Nachrichten einen Kursrutsch aus. Die ABN-Amro-Aktie verlor am Vormittag zeitweise mehr als zehn Prozent an Wert. Das Geldhaus befindet sich immer noch zu 56 Prozent im Staatseigentum. ABN Amro ist nicht die erste niederländische Bank, die sich mit Geldwäsche-Vorwürfen befassen muss. Ihre heimische Konkurrentin ING hatte im vergangenen Jahr für die Beilegung eines Geldwäsche-Verfahrens 775 Millionen Euro bezahlt und eingeräumt, dass sie nicht genug gegen finanzielle Rechtsverstöße durch Kunden unternommen habe. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019