Abo-Zahlen von Netflix enttäuschen

Los Gatos.Für die Gruselserie „Stranger Things“ erhält Netflix derzeit viel Zuspruch, das kann vom jüngsten Quartalsbericht des Online-Videodienstes nicht behauptet werden. Zumindest aus Sicht der Anleger ist das Zahlenwerk auch zum Fürchten. Und ausgerechnet jetzt blasen das Hollywood-Imperium und die Tech-Hochburg Silicon Valley zur Jagd auf den Streaming-Marktführer, dessen Nutzer Inhalte direkt aus dem Netz abspielen können. Diese Zahlen schockierten die Aktionäre: In den drei Monaten bis Ende Juni gewann Netflix weltweit unterm Strich lediglich 2,7 Millionen neue Bezahlabos hinzu, wie der Online-Videodienst am Mittwoch (Ortszeit) nach US-Börsenschluss im kalifornischen Los Gatos mitteilte.

Aktienkurs bricht ein

In den USA büßte Netflix sogar 130 000 Kunden ein. Die erfolgsverwöhnten Anleger kennen solche Schwächen nicht. Investoren reagierten hochgradig nervös und ließen die Aktie zum Handelsstart am Donnerstag um zehn Prozent fallen. Nachbörslich hatte sie am Vorabend schon bis zu 13 Prozent eingebüßt.

Ganz überraschend kam das schwache Wachstum nicht: Netflix lieferte im jüngsten Quartal relativ wenig Film- und Serienhits und erhöhte in etlichen Ländern – auch in Deutschland – die Preise. Der wirkliche Härtetest steht Netflix aber noch bevor: Nachdem Entertainment-Giganten wie Walt Disney das rasante Wachstum des Senkrechtstarters jahrelang relativ passiv verfolgten und dabei immer mehr Kabelkunden verloren, beginnt jetzt der Gegenangriff. Nicht nur Disney, auch WarnerMedia mit seinem Bezahlsender HBO („Game of Thrones“) und NBCUniversal bereiten Konkurrenz-Angebote vor.

Und auch wenn HBO Netflix mit insgesamt 137 Nominierungen bei der diesjährigen Emmy-Preisverleihung klar ausgestochen hat, dürfte dies nur eine Momentaufnahme sein. Im laufenden Quartal hat Netflix mit neuen Staffeln von „Stranger Things“ und „Orange Is the New Black“ zwei Superhits im Rennen, die viele neue Abokunden anlocken könnten.

Was die Finanzergebnisse angeht, liefen die Geschäfte zuletzt indes rund: Der Umsatz legte im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar zu; der Gewinn übertraf mit 270,7 Millionen Dollar die Erwartungen. dpa

