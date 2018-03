Absage an genossenschaftliche Direktbank

Anzeige

Kredite erreichen Rekordwert

Die Zahl der Beschäftigten ging im vergangenen Jahr um drei Prozent auf 146 500 zurück, bedingt vor allem dadurch, dass Mitarbeiter das Rentenalter erreichten. Durch den Schrumpfungsprozess sanken 2017 auch die Verwaltungs- und Personalkosten und konnten so zusammen mit höheren Provisionseinnahmen den weiter rückläufigen Zinsüberschuss mehr als ausgleichen. Stark gefragt waren Immobilienkredite für Privatkunden bei einem Plus von gut fünf Prozent auf 233 Milliarden Euro.

Insgesamt stieg der Kreditbestand auf den Rekordwert von fast 560 Milliarden Euro. Auch die Kundeneinlagen erhöhten sich um vier Prozent auf 662 Milliarden Euro. Der Nettogewinn der Institute erhöhte sich um rund fünf Prozent auf knapp 1,6 Milliarden Euro. Obwohl die Banken an der Gebührenschraube gedreht haben und zum Teil auch Geld verlangen, wenn Kunden vom eigenen Konto am Geldautomaten Bares abheben, ist die Zahl der Kunden nach Angaben von BVR-Vorstandsmitglied Andreas Martin bei 30 Millionen stabil geblieben.

Größte Bedenken hat der BVR gegen die geplante europäische Einlagensicherung. Damit wären, so BVR-Vorstandsmitglied Gerhard Hofmann, gravierende Folgen für Verbraucher und für kleine und mittelständische Unternehmen verbunden. Zum einen sinke die Sicherungsgrenze für Einlagen auf 100 000 Euro (aktuell geht sie bei deutschen Instituten in die Millionen), zum anderen hafteten deutsche Einleger mit, wenn Banken in anderen Euroländern in Schieflage gerieten und deren Kunden entschädigt werden müssten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.03.2018