Abschluss bis Ostern als Ziel

Sindelfingen.In der Tarifrunde der Metallindustrie streben beide Parteien eine schnelle Lösung an. „Unser Ziel ist es, bis Ostern zu einem Ergebnis zu kommen“, sagte der Stuttgarter Bezirksleiter der IG Metall, Roman Zitzelsberger, am Donnerstag in Sindelfingen. Zuvor hatte die Große Tarifkommission einstimmig den Weg für vorgezogene Verhandlungen ohne eine konkrete Lohnforderung geöffnet. Es gehe darum, keine Zeit zu verlieren. Stefan Wolf, der Präsident von Südwestmetall, bewertete den Beschluss als „positives Signal“.

Drei Stunden diskutierten die 200 Mitglieder der Tarifkommission. Der große Gesprächsbedarf sei kein Wunder, denn es gehe um eine „außergewöhnliche Tarifrunde“, erläuterte Zitzelsberger. Und es gebe ja auch Unternehmen mit guter Lage, die eigentlich eine ordentliche Lohnerhöhung zahlen könnten.

Die IG Metall hat Lohnzurückhaltung als Gegenleistung für einen „Zukunftspakt“ angeboten. Der soll die „tarifvertraglichen Normen setzen für betriebliche Beschäftigungssicherung“. Die Umstellung in der Autoindustrie auf Elektroantriebe stelle viele Unternehmen vor große Probleme. Da will die Gewerkschaft mitreden, wenn es um Investitionen zur Standortsicherung und Qualifizierung der Beschäftigten geht.

Wechselnde Runden geplant

Normalerweise nutzt die IG Metall die Wochen vor Beginn einer Tarifrunde, um die Basis auf den Kampf einzustimmen. In diesem Jahr verzichtet sie auf das übliche Getöse. Im Südwesten will man in den nächsten Wochen ganz ohne Öffentlichkeit die komplizierte Materie aufbereiten. Geplant sind wechselnde Runden der Fachleute und der Chefunterhändler. Eine formelle Verhandlung ist für den 16. März terminiert.

Die erste Sondierung haben Zitzelsberger und Wolf Anfang dieser Woche absolviert. „Konstruktiv“ nannte Wolf die Atmosphäre. „Möglichst zeitnah“ soll der zweite Termin folgen. Schneller ging es in Nordrhein-Westfalen. Dort trafen sich die Unterhändler diesen Mittwoch bereits zur dritten Runde. Als Vorentscheidung über einen Pilotbezirk, in dem der Kompromiss schließlich ausgehandelt wird, gilt dieser Vorsprung allerdings noch nicht.

In den letzten Wochen haben beide Seiten verbal deutlich abgerüstet. Neben dem Beschäftigungspakt formuliert Zitzelsberger das „Ziel einer Sicherung der Entgelte und Steigerung der Kaufkraft“. Diese lineare Erhöhung soll dauerhaft in die Lohntabellen übernommen werden. Von einem Inflationsausgleich ist nun nicht mehr die Rede. Verhandlungsspielraum hat sich die Gewerkschaft mit der Forderung nach einem „Mobilitätsbonus“ verschafft. Der soll zusätzliche Belastungen aus der Mobilitätswende und der Energiewende ausgleichen, blieb Zitzelsberger etwas schwammig.

Auch die Arbeitgeber demonstrieren öffentlich ihren guten Willen. Er gehe davon aus, dass die Unternehmen die laufenden Verhandlungen in ihre aktuellen Entscheidungsprozesse einbeziehen, erklärte Wolf allgemein. Trotzdem zeigte sich Zitzelsberger mit dem Signal zufrieden. Wichtig sei, dass während der Verhandlung über einen Beschäftigungspakt nicht einzelne Unternehmen einseitig Entlassungen oder Standortschließungen ankündigen.

Unsicherheit durch Epidemie

Zusätzliche Unsicherheit vor allem für die weltweit vernetzten Autohersteller und ihre Zulieferer bringt die Coronavirus-Epidemie. Wenn Teile aus China ausbleiben, droht Stillstand. Bisher sieht Zitzelsberger nur geringe Auswirkungen, aber es könne da durchaus kurzfristig Anträge auf Kurzarbeit geben.

Ein zentraler Streitpunkt dürfte die Laufzeit eines Tarifvertrags werden. Die Lohnerhöhung sollte nur für zwölf Monate geregelt werden, betonte Zitzelsberger. Für Südwestmetall hat dagegen Hauptgeschäftsführer Michael Dick ein mehrjähriges Kostenmoratorium gefordert. Und Wolf betonte am Donnerstag, dass die „konkret benannten Vorstellungen der Arbeitgeber nach wie vor Bestand haben“.

