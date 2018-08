Abstieg aus dem Dax droht

Anzeige

Frankfurt.Commerzbank-Finanzvorstand Stephan Engels gibt sich erstaunlich gelassen. „Natürlich wäre es schade, wenn wir als Gründungsmitglied aus dem Kreis der 30 Dax-Mitglieder ausscheiden würden. Aber das ändert an der Relevanz der Commerzbank für die deutsche Wirtschaft nichts.“ Anfang September droht der zweitgrößten deutschen Geschäftsbank der Rauswurf aus der Deutschen Aktienindex Dax, dem hierzulande wichtigsten Börsenbarometer. Es sei denn, der Aktienkurs zeigt bis dahin deutlich nach oben.

Davon ist derzeit nichts zu sehen: Obwohl die Bank im ersten Halbjahr einen Nettogewinn von 533 Millionen Euro verbuchen konnte – nach einem Verlust von 414 Millionen im Vorjahreszeitraum – und obwohl sie für das laufende Geschäftsjahr eine Dividende von 20 Cent zahlen will, rutschte der Aktienkurs gestern zeitweise wieder fast drei Prozent auf gut 8,70 Euro ab. Seit Jahresanfang hat die Commerzbank-Aktie bei einem Kurs von aktuell rund 8,75 Euro fast ein Drittel ihres Wertes eingebüßt und ist damit schwächstes Papier im Dax, der die 30 wichtigsten deutschen Aktiengesellschaften umfasst.

Kampf um Kunden Die Commerzbank spürt sowohl im Geschäft mit Privat- als auch mit Firmenkunden den starken Wettbewerb. Im ersten Halbjahr konnte das Institut über ihre Filialen und ihre Direktbank Comdirect 145 000 neue Privatkunden gewinnen, etwas weniger als geplant. Ihr Ziel von 7000 neuen Firmenkunden hat die Bank in diesem Jahr mit 7500 schon erreicht. Allerdings bringt das Firmenkundengeschäft aufgrund des harten Wettbewerbs nicht die erhofften Erträge. Das Institut mit aktuell 12,9 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland will bis 2020 zwei Millionen zusätzliche Klienten anlocken. Davon verspricht sich die Bank auf lange Sicht mehr Gewinn. otr

Wirecard steht bereit

Am 5. September entscheidet die Deutsche Börse turnusmäßig über die Zusammensetzung des Leitindex’. Alles deutet derzeit darauf hin, dass dann der Münchner Zahlungsdienste-Anbieter Wirecard die Commerzbank ersetzt. Engels fürchtet auch nicht, wie er gestern bei der Vorlage de Halbjahresberichtes sagte, dass bei einem Abstieg seiner Bank in den MDax, dem zweitwichtigsten Börsenindex, Investoren abspringen. Wie der Bund, mit 15 Prozent immer noch größter Aktionär der Commerzbank, zum möglichen Dax-Abschied steht, sagt Engels nicht. Da müsse man in Berlin nachfragen.