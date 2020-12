Abzocke mit Ferienwohnungen

Mannheim.Das Internet – es ist Segen und Fluch zugleich. Wer zum Beispiel im Netz eine Ferienwohnung buchen will, muss wissen, dass auch in der digitalen Welt nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Betrüger zocken Urlauber mit immer professionelleren Methoden ab. Denn die Objekte werden gar nicht auf dem Markt angeboten, obwohl der Fake auf der Website echt aussieht.

Beute in Bitcoins getauscht

Markus B. aus Bielefeld hat an dieser Masche kräftig mitverdient. Ausgezahlt hat sich das für ihn nicht. Das Mannheimer Landgericht verurteilte ihn am Mittwoch zu drei Jahren und vier Monaten Gefängnis. Ohne ihn hätten die Drahtzieher die Urlauber nicht so dreist reinlegen können. Der 27-Jährige erstellte und verwaltete die gefälschten Konten, auf die Touristen ihr Geld überwiesen, das dann futsch war. Die Konten wurden abgeräumt und die Beute in Bitcoins umgetauscht.

Markus B. konnte sich von seinem Anteil eine Weltreise leisten. Vor einem Jahr war dann aber Schluss mit dem schönen Leben. Der gelernte Industriekaufmann mit Fachabitur wurde verhaftet und musste in Mannheim in Untersuchungshaft. Drei Monate nach Prozessbeginn verurteilte das Landgericht den nicht vorbestraften Angeklagten wegen Betrug, Beihilfe zum Betrug und Geldwäsche. Die U-Haft wird vom Strafmaß abgezogen.

Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gibt es aber für den 27-Jährigen und seine Familie. Bis zum Haft-antritt bleibt Markus B. ein freier Mann. Der Vorsitzende Richter Michael Pfau, setzte den Haftbefehl außer Vollzug. Zwar bestehe noch Fluchtgefahr, aber diese lasse sich mit den üblichen Auflagen minimieren. Entscheidend sei aber gewesen, dass die Kammer keine Verdunklungsgefahr mehr sieht. „Der Angeklagte hat ein umfassendes Geständnis abgelegt und von sich aus die Geldwäsche zugegeben. Ohne seine Mithilfe hätten wir ihm das nicht nachweisen können.“

Das Geständnis und die Kooperation während des Prozesses haben sich strafmildernd ausgewirkt. Besonders wichtig war aber, dass Markus B. nicht nur Reue zeigte, sondern mit einem Kredit von 100 000 Euro den Schaden, den er verursachte, wiedergutmachen will. 80 000 Euro davon wurden „bereits kurz vor Weihnachten an die Geschädigten ausgezahlt, darüber haben diese sich natürlich sehr gefreut“, sagte Pfau. Ohne all dies wäre „eine Gefängnisstrafe von mehr als fünf Jahren normal gewesen“, erklärte der Richter.

Berühmt-berüchtigt: „joko7“

Andererseits wäre Markus B. ohne die Geldwäsche mit einer Bewährungsstrafe davongekommen, wie der Vorsitzende Richter ausführte. Während der Angeklagte sich mit den Betrügereien den Lebensunterhalt verdienen wollte, hat er die Geldwäsche nach den Erkenntnissen der Kammer ohne eigenes Profitinteresse ausgeführt. Markus B. half einem Freund, der nach der Festnahme sein Bitcoin-Vermögen in Höhe von 1,5 Millionen Euro vor der Justiz verstecken wollte, und machte Teile davon (300 000 Euro) für ihn zu Bargeld.

Der Freund ist unter dem Pseudonym „joko7“ in Betrüger- und Ermittlerkreisen berühmt-berüchtigt. In einem Chat – so Pfau – soll er Markus B. wie ein klassischer Mafia-Pate eingeflüstert haben, er möge sich entscheiden, welche Familie ihm wichtiger sei. Der Vorsitzende Richter äußerte seine Sorge, dass der Verurteilte dem Irrglauben verfallen könne, dass „joko7“ resozialisierbar sei. Pfau befürchtet, dass „der Pate“ Markus B. wieder auf die schiefe Bahn bringen könnte. „Entscheiden Sie sich für ihre Familie, die während des Prozesses doch immer zahlreich hier anwesend war“, rät er ihm.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Staatsanwältin Beate Chors hatte auf vier Jahre und sechs Monate sowie die Aufrechterhaltung des Haftbefehls plädiert. Verteidiger Roman Schweitzer wollte eine Bewährungsstrafe, wusste aber wahrscheinlich, dass daraus nichts wird.

Markus B. denkt übrigens über ein Studium nach. Informatik zum Beispiel. Seine alten Rechner sind allerdings alle beschlagnahmt worden. Er muss sein Leben in der digitalen und analogen Welt neu starten.

