Acht Minuten für 200 Kilometer

Mannheim.Elektroautos sind auf deutschen Straßen immer noch eine Seltenheit. Als wichtigste Kaufhemmnisse gelten – neben dem vergleichsweise hohen Preis für die Fahrzeuge und Reichweitenängsten – auch die langen Ladezeiten der Batterien. Super-Schnellladesäulen sollen die Antwort auf diese technologische Schwachstelle sein. An ihnen können Elektroautos mit einer sogenannten CCS-Schnittstelle, dem einheitlichen europäischen Ladestandard, Gleichstrom mit Leistungen von bis zu 350 Kilowatt aufnehmen.

Zu wenig Ladepunkte

„Fahrzeuge, die dieses Potenzial nutzen können, laden an so einer Station innerhalb von acht Minuten ausreichend Strom für die nächsten 200 Kilometer,“ erklärt Thomas Hering, Manager Ladeinfrastruktur für Elektroautos bei ABB in Mannheim. Der Technologiekonzern mit Sitz in der Schweiz ist nach eigenen Angaben mit rund 11 000 verkauften Schnellladesäulen in 73 Ländern Weltmarktführer. Das Kompetenzteam Elektromobilität von ABB Deutschland sitzt mit einer zweistelligen Zahl an Mitarbeitern an den Standorten Mannheim, Heidelberg und Ladenburg.

Momentan laden die meisten Besitzer von Elektroautos ihre Fahrzeuge zu Hause oder am Arbeitsplatz. Für alle längeren Strecken plant das Bundesverkehrsministerium bis 2030 rund 300 000 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Derzeit sind es laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft nur gut 16 000, davon zwölf Prozent Schnellladesäulen.

ABB sei an einem großen Teil dieser Infrastruktur beteiligt, so Hering. Knapp 120 solcher Schnellladesäulen von ABB habe beispielsweise der Autobahn-Raststättenbetreiber Tank&Rast deutschlandweit im Einsatz. Angesichts der geringen Zahl an Elektroautos sei es aber noch schwierig, „öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur durch Stromverkauf gewinnbringend zu betreiben“, räumt Hering ein. Letztlich gebe es weiterhin ein „Henne-Ei-Problem“: Die Ladesäulen würden erst wirtschaftlich, wenn es genug Elektrofahrzeuge gibt. Gleichzeitig warteten potenzielle Käufer auf ein flächendeckendes Netz. Das weiß auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), der eine Schnellladestation mit bis zu 30 000 Euro bezuschussen will.

Hering glaubt aber ohnehin, dass die Elektromobilität ganz neue Gewohnheiten und damit auch neue Geschäftsmodelle jenseits der klassischen Tankstelle hervorbringen wird. Große Handels- und Hotelketten oder Banken lockten beispielsweise schon jetzt mit Ladesäulen in ihren Kunden-Parkhäusern. ABB biete dafür Standard-Schnellladestationen mit 50 Kilowatt Leistung, an denen Batterien in einer Zeit zwischen 15 und 45 Minuten geladen werden könnten. „Also etwa für die Dauer des Einkaufs oder Bankbesuchs“, so Hering. Die Anbieter könnten auf diese Weise treue Kunden belohnen und zum regelmäßigen Besuch der Filialen animieren.

„Das ist zu schaffen“

Für die Stromnetze sei die steigende Anzahl an Elektroautos kein Problem, sagt Hering. Der Verteilnetzbetreiber Netze BW hat ausgerechnet, dass selbst bei einer Million Elektrofahrzeugen der Energiebedarf in Deutschland nur um rund ein halbes Prozent steigen würde. „Das ist zu schaffen. Nur wenn jeder sein E-Auto zeitgleich lädt, haben wir ein Problem“, meint Hering. Für die flächendeckende Einführung von Elektroautos sei deshalb ein gesteuertes Laden sinnvoll, um Lastspitzen zu vermeiden.

