ADAC plant Studie zu Tempolimit

München/Mannheim.Es ist eines der größten Reizthemen in der Verkehrspolitik: ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Ein Satz von Gerhard Hillebrand, Vizepräsident Verkehr beim ADAC, lässt nun aufhorchen: Der Club sei „nicht mehr grundsätzlich“ gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Jahrzehntelang war der ADAC als klarer Gegner eines Tempolimits bekannt. Nun setzt Hillebrand auf „Versachlichung“ der emotionalen Diskussion durch eine Studie. Auch, um eine mögliche Einsparung an CO2 zu klären.

Eine Sprecherin des Regionalclubs Nordbaden, der den Großraum Mannheim, Heidelberg, Sinsheim und Tauberbischofsheim betreut, begrüßt diese Idee: „Die Grenzen und Möglichkeiten eines Tempolimits für Verkehrssicherheit und Klimaschutz werden wir wissenschaftlich aufbereiten, denn hier liegen die Schätzungen noch weit auseinander. Eine wissenschaftliche Untersuchung ist unerlässlich.“

„Relativ wenig Aufwand“

Zumindest nach Angaben des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ist eine Studie zur Wirkung eines Tempolimits „mit relativ wenig Aufwand“ umsetzbar. Dafür müsste an zufällig ausgewählten Autobahn-Streckenabschnitten über einen längeren Zeitraum ein temporäres Tempolimit eingeführt werden und bestenfalls ein ganzes Jahr gelten, „um die Witterungsbedingungen aller Jahreszeiten mit in die Untersuchung einfließen zu lassen“, erklärt ZEW-Ökonom Martin Kesternich laut Mitteilung. Diese zufällig ausgewählten Streckenabschnitte müssten dann mit einer Kontrollgruppe verglichen werden – also mit einer entsprechenden Anzahl an vergleichbaren Streckenabschnitten auf Autobahnen, auf denen im Untersuchungszeitraum kein Tempolimit angesetzt ist.

In einer aktuellen Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins spricht sich die Mehrheit für ein Tempolimit aus. 56 Prozent der 1000 befragten Führerscheinbesitzer sehen in einer generellen Geschwindigkeitsbeschränkung eine wirkungsvolle Maßnahme für mehr Verkehrssicherheit. Julia Fohmann vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) verwies auf andere Länder in Europa. Wer auf Autobahnen in Frankreich, Österreich oder Belgien unterwegs sei, erlebe mehr Gelassenheit als hierzulande. Es sei zu vermuten, dass die dortigen Tempolimits dazu beitragen.

Eine Sprecherin der Bundesregierung sagt, es gebe aktuell keine Planung der Regierung für ein Tempolimit auf Autobahnen, dies sehe der Koalitionsvertrag nicht vor. Auch das Bundesverkehrsministerium von Andreas Scheuer (CSU) bekräftigt sein Nein. jung/dpa

