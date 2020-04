Adidas bekommt Zusage für Milliardenkredit

Herzogenaurach.Der Sportartikelhersteller Adidas holt sich zum Überstehen der Corona-Krise bis zu drei Milliarden Euro frisches Geld. Die Bundesregierung habe am Dienstag die Zusage gegeben, dass sich die KfW mit einer Darlehenszusage in Höhe von 2,4 Milliarden Euro an einem sogenannten Konsortialkredit beteiligt, teilte das Unternehmen mit. Dazu kämen Zusagen eines Konsortiums von sieben weiteren Banken aus Deutschland und aller Welt in Höhe von 600 Millionen Euro. Ob die Zusagen in voller Höhe in Anspruch genommen würden, sei nicht geklärt, sagte eine Unternehmenssprecherin. In jedem Fall gehe man derzeit davon aus, dass die Kredite zum Überwinden der Krise ausreichen werden.

Vorstandsboni gestrichen

Adidas hatte vor zwei Wochen erklärt, die Corona-Krise nur durchstehen zu können, wenn frisches Geld fließe. Der Schritt mache das Unternehmen nun flexibler. „Die aktuelle Situation stellt sogar gesunde Unternehmen vor ernsthafte Herausforderungen“, sagte Vorstandschef Kasper Rorsted. Die in Anspruch genommenen Kredite sollen so schnell wie möglich inklusive Zinsen und Gebühren zurückgezahlt werden. Es werde kein Steuerzahlergeld in Anspruch genommen.

Zu den Konditionen des Kredits gehört, dass Adidas während der Laufzeit keine Dividende an seine Aktionäre zahlen darf. Adidas hatte bereits zuvor entschieden, den Rückkauf eigener Aktien zu stoppen sowie auf die kurz- und langfristigen Boni des Vorstandes, die insgesamt 65 Prozent der Jahresbezüge ausmachen, für das Jahr 2020 zu verzichten. Auch andere Führungskräfte erhalten im laufenden Geschäftsjahr keine „langfristige Bonuskomponente“. Michael Vassiliadis, Vorsitzender der Gewerkschaft IG BCE betonte, mit der Zusage werde ein großer Schritt in Richtung Beschäftigungssicherung getan. Die Gewerkschaft begrüße dies ausdrücklich.

Adidas ist von der Corona-Krise hart getroffen. Die meisten Verkaufsläden mussten dicht machen. Athleten in aller Welt, die wichtigsten Werbeträger des Unternehmens, sind nicht aktiv, große Sportveranstaltungen fallen reihenweise aus. dpa

