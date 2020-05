Älteste Windkraftanlagen müssen abgebaut werden

Hamburg.Der Rückbau der ältesten Windkraftanlagen in der Nordsee beginnt. Noch in diesem Jahr müssen 22 Windräder wieder aus der Nordsee entfernt werden, wie das Hamburgische Wirtschaftsforschungsinstitut HWWI mitteilte. Im Jahr 2023 werden es bereits 123 Turbinen und im Jahr 2030 mehr als 1000 Windkraftwerke sein, deren Lebensdauer vorbei ist. Wegen der schwierigen Witterungsbedingungen auf See und der aufwendigen Wartung wird die technische Haltbarkeit von Offshore-Windrädern auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Die deutschen Anlagen sind zunächst nicht betroffen, weil die ältesten erst gut zehn Jahre alt sind. Es gibt aber ältere Windkraftwerke in der Nordsee, etwa in Großbritannien. Auf dem Bild: der Windpark „Race Bank“ vor der Küste der Grafschaften Norfolk und Lincolnshire. dpa

