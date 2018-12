„Ärgerliche Rolle rückwärts“

Berlin.Dieselaffäre, nächste Runde. Kaum hat das Bundesverkehrsministerium die Regeln für Nachrüstungen an Dieselautos vorgelegt, schießt Volkswagen quer. Der Branchenführer warnt vor einem höheren Verbrauch nach einer Umrüstung – und vor negativen Folgen bei der Zuverlässigkeit der Autos: „Dies können wir im Sinne unserer Kunden weder befürworten noch dafür haften. Deshalb raten wir von Hardware-Nachrüstungen ab.“

Das Bundesumweltministerium weist diese Kritik zurück. „Die Reaktion von VW wundert uns“, sagt ein Sprecher. VW habe sich bei Verhandlungen mit dem Verkehrsministerium im November bereiterklärt, Diesel-Fahrzeuge für bis zu 3000 Euro mit Katalysatoren nachrüsten zu lassen. „Dass VW nun eine Rolle rückwärts macht und wieder ausschließlich auf die Erneuerung der Fahrzeugflotte setzt, ist ärgerlich und wird kaum das verlorene Vertrauen in den Autokonzern wiederherstellen. Denn ein wenige Jahre altes Fahrzeug gegen ein neues einzutauschen, können sich nur die Wenigsten leisten und ist ökologischer Irrsinn.“

Fahrverbot in Städten

Die Umrüstungen sind Teil eines Maßnahmenpakets der Regierung für bessere Luft. In vielen Städten werden Schadstoff-Grenzwerte überschritten, eine Hauptursache sind Dieselabgase. Gerichte haben für mehrere Städte Fahrverbote angeordnet. Aus Sicht von Befürwortern senken die Nachrüstungen, bei denen ein Katalysator eingebaut wird, den Schadstoff-Ausstoß am wirksamsten.

Die Hersteller und Scheuer setzen vor allem auf eine Erneuerung der Diesel-Flotte, sahen Nachrüstungen von Anfang an skeptisch. Scheuer hatte aber auf Druck der SPD und des Kanzleramts im November mit den deutschen Herstellern einen Kompromiss erzielt. VW und Daimler sagten zu, Dieselautos in 15 „Intensivstädten“ – zu denen keine aus der Region gehört – mit einer besonders hohen Schadstoff-Belastung für bis zu 3000 Euro pro Wagen mit einer Hardware nachrüsten zu lassen. BMW ist komplett gegen die Nachrüstungen, will Dieselbesitzer aber nach Auslaufen der „Umtauschprämien“ mit der gleichen Summe unterstützen – etwa für einen Neukauf.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagt: „Es ist gut, dass jetzt endlich Bewegung in die Sache kommt.“ Sie fordert erneut, die Hersteller müssten die Kosten für die Nachrüstungen übernehmen.

Für viele Kunden bleibt jedoch nach wie vor unklar, ob sie ihren Wagen überhaupt mit einer neuen Hardware nachrüsten lassen können. Ausländische Hersteller wollen sich daran nicht beteiligen. Und bis erste Fahrzeuge in die Werkstätten kommen, könnte es mehrere Monate dauern.

