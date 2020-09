AfD-Fraktion pocht auf Vorsitz im U-Ausschuss

Frankfurt/Berlin.Die politische Aufarbeitung des Wirecard-Bilanzskandals nimmt Fahrt auf: Die AfD-Fraktion will sich den Vorsitz im geplanten Untersuchungsausschuss nicht nehmen lassen – allen voran der Abgeordnete Kay Gottschalk (Bild). Und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will etwas aus diesem Skandal lernen – die Lehren für Aufsicht und Wirtschaftsprüfer aus dem Absturz des einstigen Börsenstars aus Aschheim müssten rasch gezogen werden, mahnte er am Donnerstag bei einer Bankentagung in Frankfurt.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat für September umfassende Vorschläge zu Konsequenzen aus dem Skandal angekündigt. Scholz bekräftigte: „Ich halte es für dringend erforderlich, dass wir zum Beispiel die Rotation von Wirtschaftsprüfern, die in einem Unternehmen tätig sind, beschleunigen und die lange Dauer, die heute möglich ist, reduzieren.“ Zudem will er eine bessere Trennung von Prüfung und Beratung durchsetzen.

Der U-Ausschuss soll im Herbst die Arbeit aufnehmen. Es gibt Diskussionen über die Besetzung des Vorsitzes, der nach den parlamentarischen Gepflogenheiten in diesem Fall an die AfD fallen würde. Die AfD-Fraktion pocht auf diese Rolle, wie der als Kandidat für den Ausschussvorsitz gehandelte Gottschalk der Deutschen Presse-Agentur sagte: „Die AfD-Fraktion beansprucht natürlich den Vorsitz des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, denn dies steht ihr nach parlamentarischer Tradition zu.“

Gottschalk betonte, es gehe ihm um eine lückenlose Aufklärung, inklusive „aller unangenehmen Wahrheiten, denen sich auch viele in der Bundesregierung stellen werden müssen“, wie er sagte. Vorbehalte äußerte der Linken-Finanzpolitiker Fabio De Masi im „Handelsblatt“. De Masi sagte, die AfD müsse einen Kandidaten präsentieren, der über „persönliche Integrität“ verfüge.

Kritik an Bafin und Prüfer

Der Münchener Zahlungsdienstleister Wirecard hatte im Juni Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt und in der Folge Insolvenz angemeldet. Die Münchener Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Unternehmen seit 2015 Scheingewinne auswies, und ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs.

Kritik gibt es unter anderem an der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), die dem Bundesfinanzministerium unterstellt ist, aber auch an der Rolle des langjährigen Wirecard-Wirtschaftsprüfers EY. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.09.2020