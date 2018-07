Akteneinsicht bald möglich

Anzeige

Brüssel/Braunschweig.EU-Verbraucherkommissarin Vera Jourova hat eine positive Zwischenbilanz der Volkswagen-Maßnahmen nach dem Diesel-Skandal gezogen. „Volkswagen hat den Aktionsplan weitgehend erfüllt“, sagte Jourova gestern in Brüssel. Rund 80 Prozent der von VW vorgesehenen Updates seien inzwischen erledigt. Dennoch kritisierte Jourova den Konzern. Die EU-Kommission bedaure, dass VW keine volle Garantie für die erledigten Reparaturen geben wolle. Auch seien die Rückrufquoten in einzelnen EU-Ländern sehr unterschiedlich. In Rumänien etwa liege sie bei nur 36 Prozent. Das Unternehmen habe sich durch eine Strategie „think small“ hervorgetan, die einst als Werbeslogan für eines seiner Autos gedient habe.

Im VW-Abgasskandal erhalten die Anwälte der beschuldigten Manager nach langer Vorbereitung bald Akteneinsicht. Voraussichtlich noch in dieser Woche sollten sie die Hauptakten einsehen können, sagte der Braunschweiger Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe gestern der Deutschen Presse-Agentur. Ursprünglich war dieser Schritt frühestens für Anfang August erwartet worden.

Zu den Beschuldigten zählt auch Ex-VW-Konzernchef Martin Winterkorn. Nach Angaben von Jourova sind inzwischen 80 Prozent der von Volkswagen vorgesehenen Updates nach „Diesel-Gate“ erledigt. Ziehe erklärte, es sei schneller als gedacht gelungen, die Akten einzuscannen –Ziel sei, das Verfahren zügig voranzubringen. Die Beschuldigten könnten die Vorwürfe gegebenenfalls prüfen und Stellung nehmen, bevor die Staatsanwaltschaft über eine mögliche Anklage abschließend entscheide.