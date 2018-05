Aktionäre kritisieren Defizite bei Nachhaltigkeit

Anzeige

Berlin.Viele Anleger waren bei der Hauptversammlung des Online-Händlers Zalando gestern zufrieden mit der Entwicklung der Firma. Stark gestiegener Umsatz und deutlicher Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr reichten aber vor allem einer Aktionärin nicht. Gisela Burckhardt, eine Aktivistin der Kampagne für Saubere Kleidung, bemängelte zu geringes Engagement für soziale und ökologische Nachhaltigkeit.

Burckhardt, Vorständin der in Bonn ansässigen Organisation Femnet, hatte sich einen Zalando-Anteil gekauft, um bei der Versammlung der Aktionäre in Berlin sprechen zu dürfen. Sie kritisierte, der Internet-Händler werbe mit der Umwelt- und Sozialqualität seiner Produkte, tatsächlich sei der Anteil der Textilien mit strengen Nachhaltigkeit-Zertifikaten jedoch gering. Zalando-Vorstand Robert Gentz räumte ein, man habe „6000 Artikel im nachhaltigen Sortiment“. Das sind gut zwei Prozent aller Artikel. Auf Anfrage dieser Zeitung erklärte eine Sprecherin: „Wir beobachten eine wachsende Nachfrage bei unseren Kunden für nachhaltige Mode und werden unser Sortiment in diese Richtung weiter ausbauen.“

Verhaltenskodex mit Lücken

Viele Marken, die Zalando auf seinem Onlineshop anbiete, verfügten nicht über eigene Zertifikate, sagte die Sprecherin. Deswegen habe man das neue Label für umweltfreundliche Baumwolle eingeführt. Der Modehändler stelle zudem keine Informationen darüber zur Verfügung, aus welchen Zulieferfabriken seine Produkte stammten, bemängelte Burckhardt. Deshalb sei es unmöglich, die Angaben der Firma über Verbesserungen zu überprüfen. Die Zalando-Sprecherin verwies darauf, dass das Unternehmen immerhin schon nachweise, welche Produktionsmengen man aus welchen Staaten beziehe. In seinem Verhaltenskodex verpflichtet Zalando die Zulieferer, ökologische und soziale Mindeststandards in der Herstellung einzuhalten. Dazu gehören etwa gesetzliche Arbeitszeiten, Mindestlöhne und Versammlungsfreiheit. Existenzsichernde Löhne, die über die oft zu niedrigen, staatlich festgesetzten Mindestlöhne hinausgehen, stehen jedoch nicht auf dem Programm. Zalando ist auch nicht Mitglied im Textilbündnis von Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU), das für Fortschritte in den globalen Zulieferfabriken sorgen soll.