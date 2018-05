Aktionäre legen sich mit Pötsch an

Anzeige

Berlin.Kurz die Lage darstellen, ein paar freundliche Nachfragen, schnelle Entlastung für Vorstand und Aufsichtsrat – genau so läuft eine Volkswagen-Hauptversammlung in der Regel nicht ab. Auch diesmal wurde Ärger laut, aber so gesittet wie gestern ging es seit Jahren nicht mehr zu. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Denn der größte Autokonzern der Welt fährt der Abgas-Affäre mit ihren Millionen von manipulierten Dieselmotoren immer schneller davon, das Geld sprudelt, der Absatz bricht Rekorde.

Kein Scherbengericht für Top-Management und Kontrolleure also. Vor allem mit Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch – bei Ausbruch der Abgasaffäre unter Ex-Konzernchef Martin Winterkorn noch Finanzvorstand – legten sich die Anteilseigner aber an. Markus Dufner vom Dachverband der Kritischen Aktionäre sagte: „Unser Vertrauen haben Sie nicht.“ Winfried Mathes von Deka Investment forderte einen unabhängigen Aufsichtsratschef: „Herr Pötsch, Sie sind das nicht.“ Ein Antrag zur Abwahl Pötschs als Versammlungsleiter erhielt allerdings nur 0,01 Prozent Ja-Stimmen. Und am Ende der Hauptversammlung erhielten Spitzenmanager wie auch Pötsch mit deutlicher Mehrheit von fast 99 Prozent die Entlastung der VW-Aktionäre für 2017.

Kleinaktionär Manfred Klein sah in Pötsch dennoch einen „personifizierten Interessenkonflikt“, warf ihm Arroganz vor und forderte ihn zum Gehen auf: „Herr Pötsch, ich fordere Sie auf, dass Sie selbst zu dieser inneren Einsicht kommen: Der Müller hat vergessen, mich mitzunehmen, ich gehe jetzt freiwillig.“