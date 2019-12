Aktionärsvertreter warnt vor zu geringem Schadenersatz

Mannheim.Der Bilfinger-Aufsichtsrat steuert möglicherweise auf einen Vergleich mit den zwölf Ex-Vorständen zu, von denen er Schadenersatz in Millionenhöhe fordert. Den ehemaligen Spitzenmanagern des Mannheimer Industrieservice-Konzerns werden Pflichtverletzungen rund um Bestechungsfälle vorgeworfen.

Die Verhandlungen laufen schon seit Februar 2018 – und ziehen sich weiter hin. Vorstandschef Tom Blades hatte jüngst bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten erklärt: Der Aufsichtsrat werde „erst auf der Hauptversammlung 2020 im Mai darstellen können, was erreicht worden ist“. Diese Ergebnisse würden Blades zufolge dann auf der Hauptversammlung zur Abstimmung gebracht – die Aktionäre sollen also darüber entscheiden.

Vergleich erwartet

Das könnte nach Einschätzung von Jurist Marc Tüngler darauf hindeuten, dass ein Vergleich erwartet wird. Denn dieser müsste von den Aktionären genehmigt werden. Sollte der Aufsichtsrat stattdessen eine Klage gegen die früheren Manager anstreben, so Tüngler, könnte er das alleine ohne Hauptversammlung entscheiden. Tüngler ist Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Er hatte schon bei der Hauptversammlung 2019 scharf kritisiert, dass der Aufsichtsrat zu lange brauche, um die Schadenersatzforderungen zu regeln. Dass die Aktionäre nun fast noch ein halbes Jahr auf Ergebnisse warten sollen, findet er „unerträglich“. Tüngler: „Ich kann nicht nachvollziehen, warum das so lange dauert.“ Er betonte, einem „Micky-Maus-Vergleich“, der nur ein paar Millionen bringe, werde er nicht zustimmen.

„Zum Stand der Gespräche können wir nichts sagen“, teilte ein Bilfinger-Sprecher auf Anfrage dieser Zeitung mit. Der Aufsichtsrat behandele den Sachverhalt „mit der gebotenen Sorgfalt“.

Die genaue Höhe der Forderungen des Gremiums um den Vorsitzenden Eckhard Cordes wird nicht genannt. Die Rede ist von bis zu 100 Millionen Euro. Offiziell spricht Bilfinger von „einem niedrigen dreistelligen Millionenbetrag“. Im Mai 2019 – also mehr als ein Jahr nach der ursprünglichen Entscheidung – beschloss das Kontrollgremium konkret, wie viel Geld von jedem einzelnen Ex-Vorstand eingetrieben werden soll. Zahlungsaufforderungen wurden verschickt. Darüber wird jetzt offenbar verhandelt.

Prominentester Beschuldigter ist der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch, der von 2011 bis 2014 Vorstandsvorsitzender bei Bilfinger war. Auch der langjährige und einst hoch angesehene Vorstandschef Herbert Bodner zählt zum Kreis der zwölf Betroffenen. Koch wollte die Dauer des Verfahrens nicht kommentieren. In der Vergangenheit hatte er aber mehrfach über seinen Sprecher betonen lassen, dass er die Vorwürfe für völlig unbegründet halte. Er habe das Unternehmen „ordentlich und seriös“ geführt.

Versicherungen mit am Tisch

Chefkontrolleur Eckhard Cordes hatte die lange Dauer des Verfahrens mehrfach mit dem hochkomplexen Sachverhalt und der Sorgfaltspflicht des Aufsichtsrats begründet. Um ganz sicher zu gehen, hatte dieser für 2,45 Millionen Euro gleich drei Gutachten eingeholt, die sich jedoch teilweise widersprachen. Komplex sind solche Fälle auch, weil bei Schadenersatzforderungen in der Regel die Manager-Haftpflichtversicherung einspringt. So sitzen auch Vertreter der Versicherungen der Ex-Manager mit am Verhandlungstisch. Fraglich ist aber, ob tatsächlich die komplette Schadenssumme versichert ist.

Aktionärsvertreter Marc Tüngler gibt sich mit Cordes’ Begründung aber nicht zufrieden. Er verstehe nicht, warum der Aufsichtsrat nicht längst Klage eingereicht hat, um die Forderungen endlich durchzusetzen. Das Risiko, mit einem schwachen Kompromiss vor der Hauptversammlung zu scheitern, hält er für groß. Stattdessen solle der Aufsichtsrat „doch besser ein Gericht entscheiden lassen“.

