Aldi eckt mit "Winterstern" an

Mannheim.Für die einen ist es eine Zimmerpflanze, für die anderen der Untergang des Abendlandes: Weil der Discounter Aldi Süd ein Gewächs als „Winterstern“ und nicht als „Weihnachtsstern“ verkauft hat, hat sich ein Kunde im Netz empört – und ist mit seiner Kritik bei dem Unternehmen klar abgeblitzt. Im Netz bekommt der Handelsriese für seine deutlichen Worte viel Lob.

Indem er den Namen „Weihnachtsstern“ durch „Winterstern“ ersetzt habe, unterwerfe sich der Discounter „gegenüber linken Foren und dem Islam“, schreibt der Kunde und verweist darauf, dass der Weihnachtsstern als Zimmerpflanze „zu unserer christlich-abendländischen Kultur“ gehöre. Aldi Süd habe die Pflanze in „vorauseilendem Gehorsam“ umbenannt, was – so meint der erboste Kunde – gewiss nicht im Sinne der Aldi-Gründer gewesen wäre. Sie seien, so glaubt der Mann zu wissen, schließlich praktizierende Katholiken gewesen.

Der Discounter kontert die Kritik auf Facebook mit ziemlich deutlichen Worten: Zum einen verweist er darauf, dass es sich bei der angebotenen Pflanze nicht um den klassischen roten Weihnachtsstern, sondern um eine Abwandlung handele.

Lob von Experten

Man habe sich für den Namen „Winterstern“ entschieden, um eine Verwechslung zu vermeiden. „Du darfst ihn aber auch gerne Horst nennen, wenn du dich damit besser fühlst“, heißt es in dem Aldi-Post weiter. Das Unternehmen und seine Gründer würden im Übrigen seit jeher alle Menschen begrüßen – unabhängig von Religion, Herkunft oder Staatsangehörigkeit.

Die Antwort von Aldi schließt mit den Worten „Deine seltsamen Mutmaßungen darfst du gerne anderswo verbreiten, aber bitte nicht hier“ und den Schlagworten #dealwithit (zu deutsch etwa: Komm’ damit klar) und #keinplatzfürrassismus. Als der Kunde noch einmal nachlegt, droht ihm das Unternehmen in einem zweiten Post damit, ihn im Zweifel für die Seite zu sperren. Auf Facebook bekommt der Discounter für seine Reaktion viel Unterstützung, die Antwort wurde mehrere hundert mal geliked, also positiv bewertet. Auch Florian Stahl, Professor für Marketing an der Universität Mannheim, findet die Antwort des Discounters auf die Kundenkritik im Prinzip richtig.

„Zum einen erklärt das Unternehmen sachlich, warum es die Pflanze nicht Weihnachtsstern nennt, zum anderen positioniert es sich deutlich gegen Rassismus und bezieht damit auch politisch Stellung. Das halte ich für richtig und wichtig“, sagt er. Mit dem Satz, der Nutzer dürfe die Pflanze auch gerne „Horst“ nennen, wenn er sich damit besser fühle, sei Aldi allerdings über das Ziel hinausgeschossen. „Es ist zwar absolut richtig, bei dem Thema klar und sachlich Position zu beziehen. Ein Unternehmen sollte Andersdenkende aber nicht ins Lächerliche ziehen“, findet der Experte.

Generell müssten sich Unternehmen darauf einstellen, dass manche Menschen und Gruppen heute verstärkt versuchen würden, auch Produkte oder Produktnamen zu politisieren. „Viele Firmen haben hier in den letzten zwei, drei Jahren aber schon dazugelernt. Während sie früher zu solchen Anfeindungen eher einfach geschwiegen haben, sind sie heute vorbereitet und wissen, wie sie professionell reagieren müssen“, sagt Stahl.

Aldi Süd teilt unterdessen mit, dass sich bisher nur selten Nutzer über Produktbezeichnungen beschwert hätten. „Wir nehmen die Anliegen unserer Facebook-Nutzer immer ernst und versuchen diese sachlich und transparent zu lösen, dabei orientieren wir uns auch an der Tonalität des Fragestellers“, heißt es. Insgesamt gehöre es zu den Grundsätzen des Unternehmens, sich politisch oder religiös nicht zu engagieren.

