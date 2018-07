Aldi führt Fleisch-Kennzeichnung ein

Anzeige

Udo Hemmerling, stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, sprach von einem „Schritt in die richtige Richtung“. Die höheren Standards müssten aber auch über ein „verlässliches Bezahlmodell“ belohnt werden. Der Verband setze darum lieber auf die Initiative Tierwohl. Das ist eine Brancheninitiative, bei der sich die Anforderungen an die Haltung allerdings wenig vom gesetzlichen Standard unterscheiden.

Dem Deutschen Tierschutzbund gehen die freiwilligen Kennzeichnungen grundsätzlich nicht weit genug, er forderte ein „konsequentes staatliches Label“. An einem staatlichen Label wird im Bundesagrarministerium schon seit längerem gearbeitet, noch sind aber die Kriterien nicht festgezurrt, fehlt es an der Umsetzung. CDU-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner schätzt, dass das Logo frühestens 2020 in die Supermärkte kommt. Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD nur versprochen, im kommenden Jahr ein Konzept vorzulegen.

Jetzt preschen dafür die Lebensmittelketten vor, die im harten Wettbewerb miteinander stehen – deshalb ziehen meist alle nach, wenn ein Konkurrent vorlegt. Aldi hat angekündigt, die Herstellung selbst anpassen zu wollen. Bis 2019 soll nach Unternehmensangaben „ungefähr die Hälfte der Eigenmarken-Frischfleischprodukte“ mindestens auf die „Stufe 2“ umgestellet werden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.07.2018