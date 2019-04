Alfi-Geschäftsführer muss gehen

Wertheim.Bernhard Mittelmann, seit 2005 Geschäftsführer des Wertheimer Isoliergefäßhersteller Alfi, ist offenbar geschasst worden. Mittelmann wurde dem Vernehmen nach bereits am Freitag vergangener Woche freigestellt und musste unverzüglich seinen Schreibtisch räumen. Mittelmanns Name ist mit dem Niedergang des Unternehmens verbunden, das in den vergangenen Jahren einen Großteil seiner Beschäftigten abgebaut hat. Einst arbeiteten bei Alfi mehr als 200 Leute. Mittlerweile sind es 130, von denen allerdings fast die Hälfte gehen soll. Die Geschäfte werden jetzt von Petar Popovic und Stephan Schulz geführt. wei

