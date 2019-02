Alfi streicht bis zu 50 Stellen

Wertheim.Beim Wertheimer Isoliergefäß-Hersteller Alfi werden weitere Stellen abgebaut. Bis zu 50 der 130 Mitarbeiter müssen sich einen neuen Job suchen. Bereits vor gut einem Jahr hatte es einen Aderlass gegeben: 80 Stellen fielen einer ersten Entlassungswelle zum Opfer.

Alfi schließt die komplette Produktion in Wertheim. In der Main-Tauber-Stadt verbleiben lediglich Vertrieb, Marketing und andere Verwaltungseinheiten. Alfi-Chef Bernhard Mittemann begründete die Maßnahme mit erheblichen Umsatzrückgängen auf unter 20 Millionen Euro. Die Produktion am Stammsitz sei auch wegen der hohen Tarifgehälter nicht mehr sinnvoll. Die IG Metall betrachtet Alfi dagegen als Opfer des US-Mutterkonzerns Thermos. Bis zur Übernahme vor vier Jahren habe man schwarze Zahlen geschrieben. Seitdem gehe es bergab. wei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019