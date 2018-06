Alibaba neuer Merck-Partner

Anzeige

Die Volksrepublik ist für Merck ein wichtiger Markt. Allerdings leidet der Konzern in seinem Geschäft mit Flüssigkristallen etwa für Displays von Smartphones und Fernsehern unter dem Preisdruck chinesischer Konkurrenten. Merck stellt daher derzeit seine Spezialchemie-Sparte auf den Prüfstand.

Gestern verkündete der Darmstädter Konzern zudem die Eröffnung eines Technologiezentrums für organische Leuchtdioden (Oled) in Shanghai. Oleds werden zum Beispiel in Bildschirmen verbaut werden. Der Schritt ist Teil der Merck-Strategie, näher an Kunden vor Ort zu rücken. dpa

