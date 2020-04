Mannheim.Der Mannheimer Bioethanolhersteller CropEnergies ist wichtiger Zulieferer für die Produktion von zehn Millionen Litern Desinfektionsmittel für das Land Bayern. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, liefert es den dazu notwendigen technischen Alkohol an die Firma Clariant, die den größten Teil des Desinfektionsmittels herstellen soll. Mit seiner Initiative will das Bayern die Versorgung von Krankenhäusern und anderen wichtigen Einrichtungen im Zuge der Corona-Pandemie für die kommenden drei Monate sicherstellen. „Die Schnelligkeit, mit der momentan mit neuen Allianzen Hilfen auf den Weg gebracht werden, zeigt, dass unser Land im Kampf gegen diese gesundheitliche Herausforderung zusammensteht“, sagte CropEnergies-Vorstandschef Joachim Lutz der Mitteilung zufolge. „Wir freuen uns sehr, dass wir hier einen Beitrag leisten können.“

Zur Nutzung freigegeben

CropEnergies stellt am Standort Zeitz in Sachsen-Anhalt Neutralalkohol und technischen Alkohol her. Vor dem Hintergrund der Versorgungsengpässe für Neutralalkohol haben die deutschen Behörden nach Angaben des Unternehmens technischen Alkohol für die Nutzung in Desinfektionsmitteln für die Hand- und Flächendesinfektion freigegeben, sofern er bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllt. Die sei beim technischen Alkohol von CropEnergies der Fall. Er sei daher als Grundstoff von Desinfektionsmitteln geeignet. Täglich werden in Zeitz demnach rund eine Million Liter reiner Alkohol hergestellt. „Damit tragen wir dazu bei, die Versorgungslücke zu schließen,“ sagte Lutz. fas

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2020