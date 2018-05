Alleingänge im Iran sind riskant

Anzeige

Warum ist der Iran ein wichtiger Handelspartner vor allem für Deutschland?

Mit einem Handelsvolumen von knapp 3,4 Milliarden Euro im vergangenen Jahr und Exporten im Wert von knapp drei Milliarden Euro rangiert das Land nur auf Rang 50 der deutschen Exportpartner. Das war vor der islamischen Revolution 1979 noch anders. Traditionell gab es zuvor enge Beziehungen zwischen Persien und Deutschland. Daran wollte die Wirtschaft nun wieder anknüpfen. Die Wachstumsrate war mit einem Plus von 16 Prozent im vergangenen Jahr hoch.

Um welche Produkte geht es eigentlich?

Die Außenhandelsstatistik verdeutlicht eine große Kluft zwischen den Importen aus Persien und den Ausfuhren dorthin. Der Iran verkauft vor allem landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Haselnüsse, Pistazien und natürlich Erdöl und Teppiche nach Deutschland. Umgekehrt stehen Autos, medizinische Hilfsmittel und Maschinen auf den oberen Plätzen der Rangliste.

Können die deutschen Unter- nehmen den Alleingang der USA nicht einfach ignorieren und weiterhin Geschäfte mit dem Iran machen?

Alleingänge wären für die meisten Firmen wohl riskant und oft auch gar nicht möglich. Denn die großen Aufträge aus dem Iran sind in der Regel kreditfinanziert. Die Banken wären aber von den US-Sanktionen betroffen, wenn sie derlei Geschäfte finanzieren, und agieren entsprechend zurückhaltend.

Welche Strafen wurden in der Vergangenheit bei Verstößen gegen Sanktionen verhängt?

Wie konsequent die Amerikaner ihr Sanktionssystem durchsetzen, mussten europäische Banken schon erfahren. Für Verstöße gegen die vor 2016 geltenden Sanktionen musste die französische BNP Paribas 9,5 Milliarden Euro Strafe bezahlen. Die Commerzbank einigte sich mit den US-Behörden auf ein Bußgeld von fast 1,5 Milliarden Euro.

Kann die Politik die hiesige Wirtschaft vor den Folgen eines Geschäftsboykotts schützen?

Die großen Wirtschaftsverbände der Industrie fordern Rückendeckung durch die Bundesregierung. Doch eine rechtliche Handhabe gegen das bedrohte Iran-Geschäft haben die Europäer nicht. Denn gegen die Entscheidung in Washington ist nichts zu machen. „Gegen einseitige Maßnahmen haben wir keine Handlungsoptionen“, bestätigt ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums. Durch Gespräche mit allen Beteiligten am Atomabkommen und vor allem mit den USA will die Bundesregierung nun die wirtschaftlichen Folgen vermindern.

Warum schrillen in Europa die Alarmglocken, wenn es doch nur um ein vergleichsweise geringes Geschäftsvolumen geht?

Die Wirtschaft braucht verlässliche Rahmenbedingungen, auf die sie sich einstellen kann. Die neue Politik von Donald Trump steht für das Gegenteil. Der US-Präsident schert sich nicht um bestehende Abkommen. So sollen unter anderem europäische Aluminium- und Stahlerzeugnisse mit Zöllen belegt werden, was einen Bruch der Vereinbarungen in der Welthandelsorganisation darstellt. Als besonderer Affront wird hierzulande die Aufforderung des neuen Botschafters der USA, Richard Grenell, aufgenommen, die Geschäftsverbindungen in den Iran zurückzufahren.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.05.2018