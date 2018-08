Alles andere als nebensächlich

Gestern zeigte der Aktienkurs endlich wieder mal leicht nach oben. Das ändert nichts daran, dass das Börsenjahr 2018 für die Commerzbank und ihre Aktionäre, auch für den Bund als größter Anteilseigner, mehr als schlecht läuft.

Seit Ende Januar hat die Aktie rund 40 Prozent ihres Wertes verloren. Die Aussichten sind nicht rosig. Anfang September droht dem Gründungsmitglied Commerzbank der Rauswurf aus dem Deutschen Aktienindex und damit aus dem Kreis der 30 wichtigsten deutschen börsennotierten Konzerne.

Da erstaunt, dass Bank-Chef Martin Zielke den angesichts des sinkenden Börsenwertes kaum mehr zu vermeidenden Abstieg als Nebensächlichkeit antut. Es ändere sich damit nichts, weder für die Bank noch für die Kunden.

Klar: Das Institut wird weiter seine Geschäfte betreiben. Aber die Bedeutung der Bank für Investoren und Anleger sinkt. Warum sollten sie Geld in ein Unternehmen stecken, dass sich auf Talfahrt befindet? Es mangelt an Vertrauen in das Management und in die Strategie. Deshalb wird die Aktie verkauft, deshalb sinkt der Kurs deutlich.

Da kann Zielke nicht wirklich gelassen bleiben, auch wenn Unternehmen wie Continental aus dem Dax rausgeflogen und dann wieder reingekommen sind. Bei einem Börsenwert von gerade mal zehn Milliarden droht der Commerzbank die Übernahme, die freilich nur über den Bund möglich wäre.

Der Dax ohne die Commerzbank wäre alles andere als ein Qualitätsausweis für den Bankenplatz Frankfurt und den Finanzplatz Deutschland.

Freitag, 17.08.2018