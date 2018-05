Allianz-Chef Bäte verordnet Einfachheit

Anzeige

Bäte will diese Ländergesellschaften nun durch stärkere Zentralisierung an die Kandare nehmen. Produkte, Systeme und Prozesse würden drastisch vereinfacht und harmonisiert, sagte der Konzernchef. Darüber wachen soll im Vorstand der eigens für die «Transformation» berufene Manager Ivan de la Sota. Das Direktgeschäft - also den Verkauf von Versicherungen über Internet und Telefon - will Bäte «bündeln». Er nannte aber keine Einzelheiten, ob das etwa die Gründung einer global agierenden Direktversicherungstochter bedeuten könnte.

Ziel der Operation ist nicht nur, mehr Policen zu verkaufen, sondern auch die Profitabilität zu steigern: Die Eigenkapitalrendite - also das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital - soll auf 13 Prozent steigen. Kritik an Bätes Einfach-Plan kam von den Aktionären nicht, wohl aber Skepsis: «Ist das die Lösung, wenn man von vierzig Varianten in der Kfz-Versicherung auf zwei zusammenstreicht?», fragte Daniela Bergdolt von der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, eine wegen ihrer kampfstarken Auftritte bei vielen Hauptversammlungen bekannte Aktionärsvertreterin.