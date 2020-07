Alnatura stockt auf

Darmstadt.Die Biosupermarkt-Kette Alnatura stockt ihren internen Mindestlohn von zwölf auf 13 Euro auf. Wie das Darmstadter Unternehmen mitteilte, verbessert sich damit das Einkommen von mehr als 400 der insgesamt rund 3350 Beschäftigten ab 1. Oktober dieses Jahres. „Unsere positive Umsatzentwicklung haben wir vor allem unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Alnatura Märkten zu verdanken“, sagte Alnatura-Geschäftsführer Rüdiger Kasch der Mitteilung zufolge. „Die Erhöhung der Einkommen ist ein Zeichen der Wertschätzung für die außerordentlichen Leistungen unserer Kolleginnen und Kollegen.“ Bereits zu Beginn der Corona-Krise hatten nach Unternehmensangaben alle Mitarbeiter von Alnatura-Märkten eine Sonderzahlung erhalten.

Ungelernte Kräfte profitieren

Die Einkommen der Alnatura-Mitarbeiter liegen nach Unternehmensangaben bereits heute in vielen Fällen über den jeweils geltenden Einzelhandelstarifen. Die aktuelle Erhöhung des internen Mindestlohns wirke sich vor allem bei den niedrigeren Einkommensgruppen positiv aus, zum Beispiel bei den ungelernten Beschäftigten in Baden-Württemberg. Alnatura betreibt bundesweit 136 Märkte in 62 Städten und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von 901 Millionen Euro.

Die Mindestlohn-Kommission des Bundes hatte zu Beginn der Woche empfohlen, dass der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland bis Mitte 2022 über die Marke von zehn Euro steigen soll – aber zuerst nur in kleineren Schritten. Die untere Absicherung für Geringverdiener soll demnach von jetzt 9,35 Euro in vier Stufen auf bis zu 10,45 Euro pro Stunde angehoben werden. Als erstes Plus kommt zum 1. Januar 2021 aber vorerst ein leichter Anstieg auf 9,50 Euro. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte von einer guten Nachricht für rund zwei Millionen Arbeitnehmer gesprochen. Er kündigte an, die Empfehlung verbindlich machen zu wollen. Der Anfang 2015 eingeführte Mindestlohn sei eine Erfolgsgeschichte. fas/dpa

